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Торгпред России назвал АПК и животноводство перспективой для экспорта из Татарстана в ОАЭ
Перспективными направлениями для сотрудничества Татарстана с ОАЭ станут поставка продукции агропромышленного комплекса и животноводства. Об этом заявил торговый представитель России в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Терехин на встрече с замглавы Минпромторга РТ Сергеем Этусом и представителями более 30 компаний республики. Об этом сообщается в телеграм-канале татарстанского министерства.
Участники встречи заметили, что Татарстан активно сотрудничает с ОАЭ. Так, налажено прямое авиасообщение из Казани, в Дубае действует Торгпредство республики. Также упрочению отношений между ними способствует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Терехин отметил активный рост товарооборота между Россией и ОАЭ в последние годы. Эмираты являются дружественной страной, предоставляющей в том числе комфортные условия для бизнеса и лояльно относящейся к российской банковской системе. Решить вопросы логистики, считает он, поможет коридор «Север — Юг».
Однако, добавил торгпред, для эмиратской стороны являются красной линией «санкционные списки» из-за опасения ввода вторичных ограничений.
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