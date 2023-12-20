Торгпред России назвал АПК и животноводство перспективой для экспорта из Татарстана в ОАЭ

Перспективными направлениями для сотрудничества Татарстана с ОАЭ станут поставка продукции агропромышленного комплекса и животноводства. Об этом заявил торговый представитель России в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Терехин на встрече с замглавы Минпромторга РТ Сергеем Этусом и представителями более 30 компаний республики. Об этом сообщается в телеграм-канале татарстанского министерства.

Участники встречи заметили, что Татарстан активно сотрудничает с ОАЭ. Так, налажено прямое авиасообщение из Казани, в Дубае действует Торгпредство республики. Также упрочению отношений между ними способствует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Терехин отметил активный рост товарооборота между Россией и ОАЭ в последние годы. Эмираты являются дружественной страной, предоставляющей в том числе комфортные условия для бизнеса и лояльно относящейся к российской банковской системе. Решить вопросы логистики, считает он, поможет коридор «Север — Юг».

Однако, добавил торгпред, для эмиратской стороны являются красной линией «санкционные списки» из-за опасения ввода вторичных ограничений.