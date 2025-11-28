Торгпред РФ в Нигерии: «Товарооборот России и Африки может достичь 30 млрд долларов»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер провел онлайн-встречу в формате «Час с Торгпредом» с торговым представителем России в Нигерии Максимом Петровым. В обсуждении участвовали свыше 70 компаний из республики, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Лернер напомнил, что в текущем году исполнилось 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Нигерией. Он также отметил, что с этого года Нигерия стала страной-партнером БРИКС, что открывает дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия.

Торговый представитель РФ представил основные характеристики рынка. По прогнозам, товарооборот России со странами Африки в 2025 году может достичь 30 млрд долларов. ВВП Нигерии превышает 400 млрд долларов, при этом ключевую роль в экономике играет экспорт сырой нефти.

Внешнеторговый оборот страны оценивается примерно в 130 млрд долларов; среди экспортных товаров – нефть и сельхозпродукция.

Российский экспорт в Нигерию в основном включает нефтепродукты, пшеницу и удобрения, тогда как импортируются преимущественно какао-бобы, парфюмерные растения и срезанные цветы. В стране действует ставка НДС 7,5%, но производственные средства, а также сырье для фармацевтики и переработки сельхозпродукции освобождены от пошлин. Сертификацию может проводить только компания, имеющая нигерийский ИНН.

Петров выделил наиболее перспективные направления сотрудничества: поставки сельскохозяйственной техники, энергетическое оборудование, продукцию химической промышленности, медицинские товары и оборудование, а также продукты питания, включая халяльную линейку.

Он подчеркнул, что работа с нигерийскими партнерами требует долгосрочного подхода и учета культурных и языковых особенностей.