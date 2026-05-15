Торговый оборот России с исламскими странами за год вырос на 5%

Торговый оборот России с исламскими странами в прошлом году повысился на 5% по сравнению с 2024-м. Объем экспортируемой в эти страны российской продукции достиг 174 млрд долларов США. Об этом сообщила по видеосвязи на сессии «КазаньФорума» замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя.

«Беспилотники в этих цифрах пока занимают малую долю. Это связано с определенными ограничениями вывода на рынок», – сказала она.

При этом, по словам представителя Минпромторга, у России есть успешный опыт экспорта беспилотных авиационных систем в Судан, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.

«Нашим производителям для продвижения экспортного потенциала рекомендуем активнее пользоваться механизмом торговых представительств», – отметила Половченя.

Она уточнила, что сеть полпредства представлена в 61 стране. «В их задачи входит не только продвижение российского несырьевого энергетического экспорта, но и оказание практической информационной поддержки российским участникам внешнеэкономической деятельности и восстановление связей с иностранными партнерами», – добавила замначальника управления.

Государства Организации исламского сотрудничества являются важными экономическими партнерами России, подчеркнула она.