Торговый оборот между РТ и Нидерландами за 9 месяцев составил более 1,2 млрд долларов

Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Нидерландами за 9 месяцев 2021 года составил более 1,228 млрд долларов США, что составляет 13,1% всего экспорта республики. Об этом замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер сказал на встрече с сотрудниками Посольства Нидерландов в РФ.

«Королевство Нидерландов является одним из крупных партнёров Татарстана», — цитирует замминистра пресс-служба Минпромторга РТ.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности и высоких технологий.