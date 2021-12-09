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Экономика
9 декабря 2021  09:40

Торговый оборот между РТ и Нидерландами за 9 месяцев составил более 1,2 млрд долларов

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Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Нидерландами за 9 месяцев 2021 года составил более 1,228 млрд долларов США, что составляет 13,1% всего экспорта республики. Об этом замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер сказал на встрече с сотрудниками Посольства Нидерландов в РФ.

«Королевство Нидерландов является одним из крупных партнёров Татарстана», — цитирует замминистра пресс-служба Минпромторга РТ.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности и высоких технологий.

#нидерланды #внешнеторговый оборот #Татарстан
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