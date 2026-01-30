Торговый фестиваль «Изобилие» вновь пройдет в Казани

В столице Татарстана с 4 по 8 февраля опять состоится ежемесячная выставка-ярмарка товаров народного потребления – татарстанский торговый фестиваль «Изобилие». Мероприятие будет организовано в фойе Дворца спорта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На фестивале будет представлена продукция местных производителей, в том числе продовольственные товары, текстиль, изделия народных промыслов и другие категории.

Выставка-ярмарка проводится в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения доступности товаров для населения и развития выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Татарстан.

Ярмарка будет работать в течение пяти дней. Ее проведение соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

