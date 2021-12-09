Торговый эквайринг в Тинькофф можно подключить выгодно и быстро

Для успешного ведения бизнеса очень важно использовать прогрессивные современные методы. Одним из них является торговый эквайринг. Он дает очень много преимуществ предпринимателям и удобств покупателям. Подключить выгодный торговый эквайринг можно в компании Тинькофф. Услуга осуществляется очень оперативно, что позволяет экономить время и средства.

Особенности подключения торгового эквайринга в Тинькофф

Данная операция производится очень быстро благодаря правильному подходу. Здесь не нужно оформлять лишних документов, не предъявляются требования к обороту. Деньги приходят на счет уже на следующий день. Возможность пользования эквайрингом осуществляется всего за три шага:

отправление заявки;

установка терминала;

получение платежей.

После получения заявки специалисты Тинькофф открывают расчетный счет и подготавливают терминал. Они привозят его на место нахождения торговой точки, устанавливают и настраивают. После этого терминал готов к работе. Открывается возможность принимать платежи с помощью карт.

Пользование торговым эквайрингом открывает большие возможности перед бизнесом. Оно обеспечивает больший приток клиентов, что дает больше дохода. Большее количество покупателей связано с удобством и оперативностью расчетов через терминал. Пользоваться картой выгоднее, чем наличными, так как многие банки начисляют пользователям бонусы. Владельцы карт получают возможность пользоваться скидками, рассрочками, кешбэком. Пользоваться платежной картой намного безопаснее, чем иметь при себе большую сумму наличных. При использовании терминалов на кассах образуется меньше очередей. Это происходит благодаря тому, что кассир не тратит время на поиск сдачи. Пользуясь картой, покупатели всегда имеют возможность быстро рассчитаться, тогда, как для получения наличных требуется банкомат.

Компания «Тинькофф» предлагает торговый эквайринг по выгодным ставкам. Ими могут воспользоваться супермаркеты, предприятия общественного питания, медицинские заведения, аптеки. Для супермаркетов размер их зависит от оборота. Кафе и столовые получают полтора процента без ограничения. Больницам и аптекам установлен фиксированный процент. Для остальных видов деятельности можно рассчитать стоимость эквайринга с помощью калькулятора на сайте Тинькофф. Платежные терминалы компания предоставляет бесплатно.

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