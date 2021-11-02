Торговые центры за 1 млрд рублей продаются в Набережных Челнах

Три торговых центра выставлены на продажу в Набережных Челнах, общая стоимость объектов – 1 млрд рублей, следует из сообщений на сайте «Авито».

Все они располагаются на первой линии главного проспекта города – пр. Мира. Продавец отмечает, что это готовые арендные бизнесы – у офисов есть арендаторы.

Самый крупный ТЦ площадью в 6,96 тыс. кв. метров оценивается в 692 млн рублей. Объект окупится за 10 лет, говорится в объявлении.

ТЦ общей площадью 2,65 тыс. кв. метров продается за 180 млн рублей (окупаемость оценивается в 8 лет), 2,64 тыс. кв. метров – 179,1 млн рублей (окупаемость – 11 лет).