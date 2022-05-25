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Ру Тат
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Недвижимость
25 мая 2022  07:38

Торговые центры попросили заморозить налоги на землю и имущество

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Российский союз торговых центров (РСТЦ) попросил у Минпромторга РФ ряд преференций, чтобы пережить уход магазинов международных брендов. Бизнес рассчитывает на заморозку налогов на землю и имущество до конца 2022 года, пишет «Коммерсант».

Также ТЦ хотят добиться изменения схемы расчета налогооблагаемой базы: в обращении союза предлагается вычислять налог не по кадастровой стоимости объектов, а по объему выручки.

Аналитики подсчитали, что посещаемость торговых центров в Москве упала на 30%. Это падение может быть самым крупным за 20 лет.

Эксперты считают, что Правительство не пойдет навстречу владельцам торговых центров. Юристы считают, что собственники могут намеренно занижать выручку, и сомневаются, что власти поддержат предлагаемые идеи.

Накануне Кабмин РФ разрешил владельцам ТЦ досрочно разрывать контракты с арендаторами из недружественных стран, закрывшими магазины и переставшими платить за торговые площади.

#торговые центры #Недвижимость #аренда
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