Торговые центры Казани попросили не повышать кадастровую стоимость помещений

Представители торговых центров Казани попросили не повышать кадастровую стоимость помещений, так как с ее учетом рассчитывается величина налога на имущество. Об этом на заседании городского антикризисного штаба рассказали мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину, сообщает портал kzn.ru.

Представители казанских ТЦ пояснили, что фиксация кадастровой стоимости на уровне 2021 года благотворно повлияет на арендаторов. Дело в том, что такая мера позволит не повышать стоимость аренды для магазинов.

Мэр Казани заявил, что данный вопрос относится к ведению Кадастровой палаты. Однако городской антикризисный штаб обратится с соответствующим предложением к руководству Татарстана. «Лучше мы сегодня не получим какие-то доходы, чем завтра будем сидеть у разбитого корыта», — констатировал Ильсур Метшин.

Сегодня мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин провел в ТЦ KazanMall круглый стол с управляющими основных торговых центров Казани. Встреча проходила в рамках работы городского антикризисного штаба, в ней приняли участие представители таких ТЦ, как «Мега», «Кольцо», «Южный», «Франт», «Парк Хаус», «ЦУМ», «Горки Парк» и сам KazanMall.