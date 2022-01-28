Торгово-промышленная палата РТ создаст реестр бюрократических запретов для бизнеса

Торгово-промышленная палата Татарстана создаст реестр бюрократических запретов, мешающих работе бизнеса. Об этом сообщил в Госсовете РТ председатель объединения Шамиль Агеев, руководитель экспертного совета при парламентском Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Вместе с комитетом Госдумы по контролю проводим сбор информации для реестра бюрократических запретов, которые мешают деловой активности бизнеса. Запустили опрос среди более 2,5 тыс. населения. И активно составляем реестр», – рассказал Агеев.

По его словам, есть договоренность с председателем этого комитета Олегом Морозовым о том, что реестр будет использоваться Государственной Думой для принятия решений.