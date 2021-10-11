Торгово-промышленная палата РТ предложила ввести пониженные налоги для малого бизнеса

Торгово-промышленная палата Татарстана предложила ввести пониженные налоговые ставки для впервые зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. Инициативу озвучил заместитель председателя ТПП республики Сергей Карпухин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«Считаем, что повысить роль малого бизнеса в формировании доходной части бюджета на долгосрочный период возможно за счет увеличения численности субъектов малого бизнеса. На наш взгляд, Татарстан не в полной мере использует предоставленные субъектам Федерации Налоговым кодексом РФ инструменты, направленные на стимулирование создания новых субъектов малого бизнеса», – сказал докладчик.

Карпухин пояснил, что речь идет о налоговых преференциях определенным категориям новых малых предприятий и о так называемых двухлетних налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

«Предлагаем для впервые зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, следующие налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 0% для индивидуальных предпринимателей, независимо от объекта налогообложения, 1% для организаций с объектом налогообложения “доходы”, 5% для организаций с объемом налогообложения “доходы, уменьшенные на величину расходов”», – продолжил он.

По словам зампредседателя ТПП, реализация данных предложений не должна привести к выпадению запланированных доходов бюджета.

Кроме того, по его мнению, такая поддержка малого бизнеса улучшит инвестиционный климат в Татарстане по сравнению с другими регионами России, будет способствовать регистрации на территории республики новых предпринимателей из других субъектов РФ. «Это также будет сдерживать отток бизнесменов республики в другие регионы, где уже действуют пониженные налоговые ставки для малого бизнеса, перешедшего из других субъектов РФ», – добавил Карпухин.