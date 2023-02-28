Торгово-промышленная палата РТ договорилась о сотрудничестве с Автономией татар Москвы

Делегация Торгово-промышленной палаты РТ во время рабочего визита в Москву встретилась с главой Автономии татар Москвы Фаритом Фарисовым. В ходе совещания стороны договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба столичной общественной татарской организации.

Участие во встрече приняли председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», доктор экономических наук, профессор Шамиль Агеев, заместитель председателя организации Марат Ахматов и помощник председателя Ильгиз Хайсаров.

Главной темой обсуждения стал молодежный проект «Секреты успеха», реализуемый Автономией татар Москвы совместно с Советом молодежи Татарстана и Полпредством РТ в РФ. Это цикл встреч студентов с татарскими предпринимателями, топ-менеджерами и руководителями различных организаций, которые делятся с молодыми людьми опытом и полезными советами по самореализации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что представители Минздрава РТ в Москве ознакомились с работой Клуба врачей и договорились об обмене опытом и методиками со столичными медработниками.