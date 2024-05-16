Торгово-промышленная палата РФ планирует расширить сотрудничество с исламскими странами

Сергей Катырин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) рассматривает возможность увеличения числа представительств и расширения штата сотрудников в странах исламского мира. Об этом в рамках пресс-конференции на KazanForum рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Мы это рассматриваем, потому что это серьезнейший фактор. Исламский мир, по сути, весь дружественный нашей стране. 57 стран, как известно, ОИС – это 15% мирового ВВП, 12% мировой торговли. Это экономики исламского мира, растущие быстрее, чем средние годовые показатели экономики. Естественно, что это направление одно из самых привлекательных и притягательных для нас. Будем расширять наши возможности для бизнеса в России», – прокомментировал он.

Катырин также отметил, что на данный момент ТПП взяла вектор на развитие сотрудничества с арабским миром. В частности, у ведомства уже есть представитель в Объединенных Арабских Эмиратах.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.