Торгово-промышленная палата допустила лишение россиян права на выбор управляющих компаний

Собственники жилья могут лишиться права выбирать управляющие компании. Соответствующие полномочия в таком случае окажутся переданы региональным операторам по управлению жильем.

Об этом говорится в отзыве Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ на представленный ранее Минстроем России проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, пишет газета «Известия».

Стратегия предполагает создание региональных операторов по управлению жильем. И уже они будут определять управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур, отметили в Торгово-промышленной палате.

При этом регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, которые приводят к авариям в домах. Скорее всего, необходимые для этого средства будут собираться с граждан, предположили в ТПП.

«Вероятно, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам», — пояснил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Соответственно, операторы будут накапливать средства на счетах и определять, что именно будет относиться к нарушениям, которые покрываются из этого фонда. По мнению эксперта, «логичнее ввести обязательное страхование общедомового имущества».

В свою очередь комиссия в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое предупредила, что создание региональных операторов подразумевает сворачивание рынка и возврат к государственному управлению частным жилищным фондом.

В самом Минстрое подчеркнули, что проект «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» опубликован для широкого обсуждения и говорить о разработанных инициативах преждевременно.