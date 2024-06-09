Торговля РФ и США в апреле увеличилась на 20% или до 332 млн долларов

В апреле торговля России и Соединенных Штатов увеличилась на 20% в годовом выражении, составив 332 млн долларов.

Так, экспорт из РФ в США вырос до 298 млн долларов (+37%). Преимущественно отправляли Штатам удобрения, причем там поставки в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 млн долларов. На втором месте по объему экспорта - платина — ее продали на 94,2 млн долларов. К слову, это в 32 раза больше, чем год назад, пишет РИА «Новости».

В «тройку» значимых товаров попали также части турбореактивных двигателей. Таких устройств поставили на 10,1 млн долларов, что в три раза больше, чем ранее. Потом идут фосфаты и жмых из соевого масла — и того, и другого поставили на 4 млн долларов.

А вот импорт США уменьшился до 34 млн долларов (-48%). Штаты отправляли в РФ в основном пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 млн долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 млн). Больше всего поставили в Россию американских медприборов (3,1 млн долларов), рентгенов (2 млн долларов) и медреагентов (1,8 млн долларов).