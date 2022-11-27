«Торговля детьми»: Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

В начале декабря Госдума планирует запретить суррогатное материнство для иностранцев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», — подчеркнул он.

По словам Володина, вывезенные за рубеж младенцы часто становятся жертвами преступлений, «в том числе продажи на органы», либо попадают в однополые пары. Поэтому, чтобы защитить детей, иностранцам планируют запретить подобную услугу.