news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 ноября 2022  12:44

«Торговля детьми»: Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

news_top_970_100

В начале декабря Госдума планирует запретить суррогатное материнство для иностранцев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», — подчеркнул он.

По словам Володина, вывезенные за рубеж младенцы часто становятся жертвами преступлений, «в том числе продажи на органы», либо попадают в однополые пары. Поэтому, чтобы защитить детей, иностранцам планируют запретить подобную услугу.

#Вячеслав Володин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100