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Торговцы смертью, фантазии Киева и слабость ООН: о чем был спич Лаврова в Нью-Йорке
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в США. В Нью-Йорке он пробудет до 24 января и примет участие в дебатах Совбеза ООН. Дипломат уже высказался по террористической атаке киевского режима на Донецк. Об этом, новом статусе ООН и судьбе финансовых активов России – в материале «Татар-информа».
«Торговцы смертью» с Запада
«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря 2023 года и вчера, 21 января, по рынкам и магазинам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», – об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Он также напомнил, что англосаксы без всякой военной нужды бомбили Дрезден в феврале 1945 года и сравняли с землей иракский Мосул и сирийскую Ракку. По словам дипломата, теперь на Западе взрастили в лице Киева «достойных продолжателей своих варварских террористических методов».
Напомним, что в воскресенье украинские войска нанесли артиллерийский удар по рынку и другим районам Донецка. По данным главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, погибло 28 человек. Кроме того, 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Военные киевского режима в этот день выпустили по мирным целям 82 боеприпаса.
Маниакальная настойчивость Запада на фоне провала ВСУ
Еще накануне российский МИД жестко осудил «неонацистский киевский режим». Как отмечало дипведомство, Украина при поддержке США и их сателлитов «вновь совершила варварский террористический акт против мирного населения России». По данным министерства, ВСУ атаковали Донецк из Авдеевки с применением вооружения, поставляемого Западом. Об этом упомянул в своей речи и Лавров.
«Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима с маниакальной настойчивостью продолжают подталкивать его к продолжению бессмысленного военного противостояния. Делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима Зеленского якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для украинцев, которых Россия хочет «поработить». Для тех, кто разбирался в генезисе украинского кризиса, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды», – заявил Лавров.
По словам главы российского МИД, Россия начала специальную военную операцию не против Украины, а против «зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима Владимира Зеленского».
Бывший артист не пожелал отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство, пояснил позицию России Лавров.
Разговор словно с неразумным младенцем: Россия обошлась без угроз и эмоций
Сергей Лавров последний раз был в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Там он участвовал в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Очередной визит главного дипломата России в США свидетельствует о том, что в самой Америке уже отказываются от бесплодных попыток «изолировать» или «отменить» Россию.
При этом жестких заявлений от Лаврова в Нью-Йорке не последовало. Россия не стала грозить «ударами по центрам принятия решений». Речь главы российской дипломатии напоминала менторский разговор с неразумным ребенком. Агрессивных заявлений не последовало. Напротив, Россия заверила мировую общественность о готовности к мирным переговорам. Но с важной пометкой: на условиях России, а не фантазиях Киева, основанных на так называемой формуле Зеленского.
«Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая бы включала, конечно же, прекращение западной политики использования Украины в качестве инструмента войны против России. Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда», – высказался Лавров.
Но эти переговоры должны учитывать реальность, которая сложилась на линии фронта, или «на земле», как принято говорить у военных. Этот термин Лавров использовал и в Нью-Йорке.
«Россия все это время подчеркивала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое бы включало обсуждение ситуации “на земле”, истоков этой ситуации, и достижение решения, которое гарантировало бы легитимные национальные интересы России и украинского народа», – сказал Лавров.
Причем войну против России ведет даже не киевский режим, а коллективный Запад. Лавров на заседании Совбеза ООН сказал об этом прямым текстом.
«Причина, по которой Запад повел себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне и в других столицах в последнее время ее открыто озвучивали: не теряя жизней собственных солдат, Запад ведет руками украинцев войну с Россией, которую надо “поставить на место”. Президент США Джо Байден даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией. Аналогичные мысли высказывали и другие американские официальные лица и их коллеги с Туманного Альбиона», – расставил акценты Лавров.
За чей счет банкет Зеленского и что будет с замороженными активами России
С другой стороны, в Вашингтоне явно не рассчитали свои силы. Как известно, здравомыслящая часть американского Конгресса с октября 2023 года блокирует выделение десятков миллиардов долларов на удовлетворение новых военных аппетитов Зеленского. При этом «ястребы» США справедливо опасаются, что страны Западной Европы с удовольствием откажутся (по примеру Вашингтона) от бессмысленных трат.
«Европейцам пора, наверное, очнуться и понять, что при помощи режима Зеленского США не только ведут войну против России, но и решают стратегическую задачу резкого ослабления Европы как экономического конкурента. Вашингтон подорвал ее энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в европейской экономике и социальной сфере. Даже не буду заострять тему терактов на трубопроводах “Северные потоки”. Соединенные Штаты намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением», – сказал Лавров в Нью-Йорке.
Но кажется, что обращение к здравомыслию европейских политиков тщетно. У них теперь на повестке дня – новая идея фикс. Речь о конфискации российских активов в пользу Украины. Разговоры о «воровстве века» идут давно, но сейчас они вышли на новый уровень.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС до 19 февраля достичь соглашения по использованию замороженных активов Банка России в интересах Украины до следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов от замороженных активов», — сказал политик.
ООН превращается в дискуссионный клуб?
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил российские активы, которые находятся в Европе, на $300 миллиардов. Эту же сумму называл глава Минфина России Антон Силуанов. Примечательно, что большая часть средств заблокирована в Евросоюзе – почти 222 миллиардов на июль 2023 года. Кто-то скажет, что пока речь о доходах с них. Но если решение будет принято, следующий шаг легко читается.
Возвращаясь к Совбезу ООН, повестка Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенной. Помимо совещания по очередному теракту Украины он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Участники заседания отдельно обсудят палестинский вопрос.
Только вот складывается впечатление, что ООН в целом превращается из международного органа, принимающего обязательные к исполнению резолюции, в простой дискуссионный клуб. Сложится ли окончательно миропорядок «по праву сильного» – во многом покажет 2024 год.
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