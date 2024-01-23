Торговцы смертью, фантазии Киева и слабость ООН: о чем был спич Лаврова в Нью-Йорке

«Торговцы смертью» с Запада

«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря 2023 года и вчера, 21 января, по рынкам и магазинам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», – об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он также напомнил, что англосаксы без всякой военной нужды бомбили Дрезден в феврале 1945 года и сравняли с землей иракский Мосул и сирийскую Ракку. По словам дипломата, теперь на Западе взрастили в лице Киева «достойных продолжателей своих варварских террористических методов».

Напомним, что в воскресенье украинские войска нанесли артиллерийский удар по рынку и другим районам Донецка. По данным главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, погибло 28 человек. Кроме того, 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Военные киевского режима в этот день выпустили по мирным целям 82 боеприпаса.

21 января украинские войска нанесли артиллерийский удар по рынку и другим районам Донецка Фото: стоп-кадр видео

Маниакальная настойчивость Запада на фоне провала ВСУ

Еще накануне российский МИД жестко осудил «неонацистский киевский режим». Как отмечало дипведомство, Украина при поддержке США и их сателлитов «вновь совершила варварский террористический акт против мирного населения России». По данным министерства, ВСУ атаковали Донецк из Авдеевки с применением вооружения, поставляемого Западом. Об этом упомянул в своей речи и Лавров.

«Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима с маниакальной настойчивостью продолжают подталкивать его к продолжению бессмысленного военного противостояния. Делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима Зеленского якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для украинцев, которых Россия хочет «поработить». Для тех, кто разбирался в генезисе украинского кризиса, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды», – заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, Россия начала специальную военную операцию не против Украины, а против «зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима Владимира Зеленского».

Бывший артист не пожелал отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство, пояснил позицию России Лавров.

В Вашингтоне и в других столицах в последнее время открыто озвучивали: не теряя жизней собственных солдат, Запад ведет руками украинцев войну с Россией Фото: whitehouse.gov

Разговор словно с неразумным младенцем: Россия обошлась без угроз и эмоций

Сергей Лавров последний раз был в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Там он участвовал в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Очередной визит главного дипломата России в США свидетельствует о том, что в самой Америке уже отказываются от бесплодных попыток «изолировать» или «отменить» Россию.

При этом жестких заявлений от Лаврова в Нью-Йорке не последовало. Россия не стала грозить «ударами по центрам принятия решений». Речь главы российской дипломатии напоминала менторский разговор с неразумным ребенком. Агрессивных заявлений не последовало. Напротив, Россия заверила мировую общественность о готовности к мирным переговорам. Но с важной пометкой: на условиях России, а не фантазиях Киева, основанных на так называемой формуле Зеленского.

«Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая бы включала, конечно же, прекращение западной политики использования Украины в качестве инструмента войны против России. Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда», – высказался Лавров.

Но эти переговоры должны учитывать реальность, которая сложилась на линии фронта, или «на земле», как принято говорить у военных. Этот термин Лавров использовал и в Нью-Йорке.

«Россия все это время подчеркивала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое бы включало обсуждение ситуации “на земле”, истоков этой ситуации, и достижение решения, которое гарантировало бы легитимные национальные интересы России и украинского народа», – сказал Лавров.

Причем войну против России ведет даже не киевский режим, а коллективный Запад. Лавров на заседании Совбеза ООН сказал об этом прямым текстом.

«Причина, по которой Запад повел себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне и в других столицах в последнее время ее открыто озвучивали: не теряя жизней собственных солдат, Запад ведет руками украинцев войну с Россией, которую надо “поставить на место”. Президент США Джо Байден даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией. Аналогичные мысли высказывали и другие американские официальные лица и их коллеги с Туманного Альбиона», – расставил акценты Лавров.

Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС до 19 февраля достичь соглашения по использованию замороженных активов Банка России в интересах Украины Фото: ec.europa.eu

За чей счет банкет Зеленского и что будет с замороженными активами России

С другой стороны, в Вашингтоне явно не рассчитали свои силы. Как известно, здравомыслящая часть американского Конгресса с октября 2023 года блокирует выделение десятков миллиардов долларов на удовлетворение новых военных аппетитов Зеленского. При этом «ястребы» США справедливо опасаются, что страны Западной Европы с удовольствием откажутся (по примеру Вашингтона) от бессмысленных трат.

«Европейцам пора, наверное, очнуться и понять, что при помощи режима Зеленского США не только ведут войну против России, но и решают стратегическую задачу резкого ослабления Европы как экономического конкурента. Вашингтон подорвал ее энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в европейской экономике и социальной сфере. Даже не буду заострять тему терактов на трубопроводах “Северные потоки”. Соединенные Штаты намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением», – сказал Лавров в Нью-Йорке.

Но кажется, что обращение к здравомыслию европейских политиков тщетно. У них теперь на повестке дня – новая идея фикс. Речь о конфискации российских активов в пользу Украины. Разговоры о «воровстве века» идут давно, но сейчас они вышли на новый уровень.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС до 19 февраля достичь соглашения по использованию замороженных активов Банка России в интересах Украины до следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов от замороженных активов», — сказал политик.

Помимо совещания по очередному терракту Украины Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке Фото: mid.ru

ООН превращается в дискуссионный клуб?

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил российские активы, которые находятся в Европе, на $300 миллиардов. Эту же сумму называл глава Минфина России Антон Силуанов. Примечательно, что большая часть средств заблокирована в Евросоюзе – почти 222 миллиардов на июль 2023 года. Кто-то скажет, что пока речь о доходах с них. Но если решение будет принято, следующий шаг легко читается.

Возвращаясь к Совбезу ООН, повестка Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенной. Помимо совещания по очередному теракту Украины он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Участники заседания отдельно обсудят палестинский вопрос.

Только вот складывается впечатление, что ООН в целом превращается из международного органа, принимающего обязательные к исполнению резолюции, в простой дискуссионный клуб. Сложится ли окончательно миропорядок «по праву сильного» – во многом покажет 2024 год.