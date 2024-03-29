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Торговая сеть запускает олимпиаду по правильному питанию для российских учеников
Торговая сеть «Пятёрочка» в апреле 2024 года запускает первое собственное интеллектуальное соревнование для всех российских школьников - «Здоровая олимпиада», которое проверит знания в сфере здорового образа жизни и питания. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, пройдет онлайн с 3 по 9 апреля 2024 года.
Для участия школьникам и педагогам необходимо зарегистрироваться на специализированном сайте, выбрав соответствующий раздел, и сохранить данные для доступа в личный кабинет. В любой день с 3 по 9 апреля 2024 года в личном кабинете нужно выполнить 20 заданий, уложившись в 45 минут.
Задания в увлекательной форме о ЗОЖ и правильном питании подготовлены для 5 возрастных категорий (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы). Все участники получат благодарственные сертификаты, победители – книги, доступ к онлайн-курсам и другие цифровые подарки, а самые активные школы смогут претендовать на приз в 1 000 000 рублей. Участие полностью бесплатное.
Ученики могут зарегистрироваться на олимпиаду самостоятельно, однако регистрация от школы даёт несколько преимуществ: возможность выиграть приз в 1 000 000 рублей, доступ к статистике по регистрациям учеников из каждого класса и их успехам в прохождении олимпиады, а также создать и получить сертификаты участников для педагогов школы.
Итоги олимпиады будут подведены до 30 апреля. Регистрация в «Здоровой Олимпиаде» открыта до 9 апреля 2024.
«В ноябре 2023 года мы запустили проект для школьников, учителей и родителей «Питание на «Пятёрочку», главной целью которого было мотивировать детей и семьи к правильному и осознанному питанию. Всего за 4 месяца в нём приняли участие более 15 000 школьников из 60 регионов страны, а количество заявок и положительной обратной связи превзошли наши ожидания.
Логичным продолжением проекта стала «Здоровая Олимпиада», которая также нашла большой отклик: за неделю после анонсирования мероприятия на него зарегистрировалось уже 26 000 человек. Это говорит о том, что интерес к здоровому питанию в стране растет, а наш проект является не только полезным, но и социально значимым. Мы желаем каждому участнику «Здоровой олимпиады» успехов и победы», - отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
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