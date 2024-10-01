Торговая сеть запускает новую серию уроков по здоровому питанию для школьников

Фото ТС "Пятёрочка"

При поддержке проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора и Агентства стратегических инициатив Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новый этап уроков по здоровому образу жизни «Школа питания». С 1 октября ученики и учителя со всей России могут стать частью большого образовательного проекта, который развенчивает мифы о правильном питании и учит есть осознанно.

Проект, разработанный по программе устойчивого развития, способствует формированию у детей и подростков ответственного отношения к питанию. Он состоит из серии занятий, которые направлены на распознавание сигналов своего организма, выбор сбалансированного рациона и правильное хранение продуктов. Также школьники научатся готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

В новом учебном году программу дополнили двумя новыми уроками. На одном из них ученики узнают, как организм извлекает энергию из пищи и использует её для жизнедеятельности. На другом — как принципы осознанного и сбалансированного питания переплетаются в национальных кухнях России и мира. «Школа питания» состоит из тестов на онлайн-платформе, уроков в классе или дома. Присоединиться к проекту могут ученики с 1 по 11 классы, включая тех, кто уже принимал участие в прошлом году.

Материалы разработаны опытными учителями и методистами по инициативе торговой сети и на основе рекомендаций проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Они соответствуют всем требованиям ФГОС* и ФООП**, опираются на проверенную научно-доказательную базу.

Знания, полученные на уроках, участники смогут проверить на единственной в России, посвященной теме ЗОЖ «Здоровой Олимпиаде», которая включена в список рекомендованных конкурсов на 24/25 учебный год Министерством просвещения.

Программа включает всё необходимое и для педагогов: от методических рекомендаций до инструкций для теоретических и практических занятий (презентации, рецепты, плакаты, карточки и видео). Уроки доступны к проведению классным руководителям, учителям-предметникам во время информационных часов или внеурочной деятельности. Их можно интегрировать в учебные планы по таким предметам как «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология» или «Технология».

Каждое занятие адаптировано для трёх возрастных категорий учеников: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы. Сценарии направлены на достижение одинаковых образовательных результатов, но отличаются практическими упражнениями и степенью детализации материала, чтобы в каждой возрастной группе уложиться в отведённое время урока и использовать упражнения, наиболее подходящие для этого возраста.

Если в школе оборудован класс с кухней, учителя могут обучать детей приготовлению сбалансированных блюд из полезных продуктов торговой сети. Таким образом, у учеников с ранних лет будут формироваться здоровые пищевые привычки.

Чтобы стать частью программы, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта не позднее 1 марта 2025 года.

Кроме того, в ноябре запускается семейный марафон, который позволит детям вместе с родителями выполнять совместные задания, связанные со здоровым питанием, делиться своими успехами, развивая культуру правильного образа жизни.

После прохождения уроков и марафона школьники смогут принять участие в «Здоровой Олимпиаде».

*ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

**ФООП – Федеральная общеобразовательная программа