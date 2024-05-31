Торговая сеть собрала более 60 тонн детских товаров для нуждающихся семей

Фото от пресс-службы «Пятёрочки»

В преддверии международного Дня защиты детей торговая сеть «Пятёрочка», благотворительные фонды «Выручаем» и «Банк еды «Русь» провели всероссийский марафон «Корзина доброты», направленный на сбор продовольственной помощи нуждающимся. По итогам акции удалось привлечь 62,2 тонны товаров для 5,2 тыс. семей с детьми.

24 и 25 мая 2024 года жители 69 регионов РФ могли пожертвовать детскую продукцию с длительным сроком годности для малообеспеченных семей. Для этого необходимо было приобрести в торговой сети товары из рекомендованного списка: детское питание, сладости и сухофрукты, бытовую химию, канцтовары, книги, игрушки и детские средства личной гигиены. После покупки собранная помощь передавалась волонтерам в закассовой зоне. Всего в марафоне приняли участие порядка 1 100 торговых точек.

Фото от пресс-службы «Пятёрочки»

Волонтёры банка еды «Русь» за короткий срок сформировали свыше 10 тысяч продовольственных наборов. Так, первое место по объёму помощи занял Тульский регион, собрав 8,8 тонны детских товаров. В пятёрку лидеров также вошли Воронежская область — 4,7 т, Московская — 3,8 т, Свердловская — 3,2 т и Ленинградская — 2,7 т. Всего адресную соцподдержку получили порядка 26 тысяч благополучателей.

В Татарстане собрано более 3,3 тонн, из которых собрано 560 наборов, которые были переданы 280 семьям из Татарстана.

«За два дня марафона нам удалось собрать весомую помощь детям по всей стране. Это очередной раз подтверждает факт, что среди наших гостей очень много неравнодушных людей. Ведь именно они в рамках „Корзины доброты“ приобретают необходимые товары для нуждающихся семей и передают их волонтерам, а мы выступаем в роли оператора проекта. В преддверии Дня защиты детей хочется сказать всем причастным большое спасибо, вместе мы делаем огромный вклад в важное дело», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

3 июня в Кургане состоится подведение итогов онлайн-марафона «Корзина доброты», который проходил с 15 по 31 мая, также приуроченного ко Дню защиты детей.