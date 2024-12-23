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Общество 23 декабря 2024 17:30

Торговая сеть собрала более 54 тонн продуктовой помощи для 36 000 нуждающихся 15 регионов

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Торговая сеть собрала более 54 тонн продуктовой помощи для 36 000 нуждающихся 15 регионов
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

В преддверии Нового года благотворительные фонды Х5 Group «Выручаем» и банк еды «Русь» совместно с торговой сетью «Пятёрочка» впервые приняли участие в межрегиональной «Корзине доброты» в двух столицах России – Москве и Санкт-Петербурге. За один день удалось собрать свыше 54 тонн продуктовой помощи для 36 тысяч нуждающихся из 15 регионов.

Масштабные продовольственные сборы направлены на поддержку малообеспеченных семей с детьми и одиноких пожилых людей, проживающих в удаленных городах России. 14 декабря в 1609 магазинах торговой сети жители Москвы и Санкт-Петербурга могли приобрести нескоропортящиеся товары из рекомендованного списка: крупы, подсолнечное масло, овощные, рыбные и мясные консервы, орехи, сухофрукты, чай, печенье и др. Затем их передать волонтёрам банка еды «Русь».

В Москве люди пожертвовали 37,5 тонны необходимой для нуждающихся продукции, в Санкт-Петербурге – 16,9 т. Из всей собранной помощи было сформировано свыше 9 200 продуктовых наборов весом около 6 кг, из которых 30% – собственный вклад фонда X5 Group «Выручаем». Более половины благополучателей – это дети. В предновогодней акции приняли участие более 2700 добровольцев, включая сотрудников торговой сети.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

В ближайшее время сотрудники банка еды организуют доставку продуктов питания адресатам. Помощь будет направлена сразу в 15 регионов страны: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Новгородскою, Псковскою, Рязанскую, Тверскую, Тульскую области.

«Новый год – главный праздник, в который хочется собраться вместе с близкими, разделить тепло и счастье со всеми. Поэтому в конце года мы традиционно провели большой продовольственный марафон, который стал прекрасным финальным аккордом Года семьи. В этот раз он объединил тысячи москвичей и петербуржцев, которые в преддверии Нового года готовы были поделиться своим вниманием и заботой не только с родными, но и с теми, кто в этом нуждается – среди них 7 тыс. семей и более 23,5 тыс. детей. В этом и состоит его главная социальная функция: дать почувствовать людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, что они не одни и всегда могут рассчитывать на поддержку», – подчеркнула Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Благодаря объединению усилий неравнодушных людей из Москвы и Санкт-Петербурга мы можем оказать помощь множеству регионов, включая приграничные области: Курской и Белгородской. Это значимое событие демонстрирует, что вместе мы способны поддержать тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании, особенно перед Новым годом — семьи с детьми и пожилых людей. Мы надеемся, что с каждым годом все больше граждан будут присоединяться к марафону в качестве жертвователей и волонтёров, что позволит расширять масштабы помощи и охватывать ещё большее число нуждающихся. Это яркий пример того, как сплочённость и взаимопомощь творят добрые дела», – резюмировала Юлия Назарова, президент банка еды «Русь».

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