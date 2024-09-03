Торговая сеть собрала более 3 тонн вторсырья на переработку по итогам проекта «Экодвор»

Фото: ТС "Пятёрочка"

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом «ЭРА» и Движением ЭКА провела серию экологических мероприятий «Экодворы», направленных на формирование у людей полезных привычек для сохранения окружающей среды. По итогам акции за несколько недель удалось собрать свыше 3 тонн вторсырья для дальнейшей переработки.

Инициатива, разработанная на основе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой», проходила в «Центрах местного сообщества» (ЦМС) Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. На прилежащих территориях магазинов сети свыше 1300 жителей регионов приняли участие в мероприятиях, направленных на ответственное отношение к природе и развитие экологической культуры.

В Татарстане собрали 560 кг вторсырья, в том числе: пластик - 148,1 кг, макулатура - 196,5 кг, металлы - 37,3 кг, стекло - 48 кг, техника - 32,4 кг, батарейки - 16,2 кг, лекарства и текстиль - 82 кг.

Кроме того, в специальных локациях гости могли обменяться одеждой, книгами, игрушками, растениями и другими полезными вещами.

Так, в Екатеринбурге представители проекта «Зеленый горизонт» и студенты Уральского Федерального университета провели лекции об экологичном образе жизни, куда вошли такие темы, как: раздельный сбор отходов, бережное отношение к воде и еде, экономия энергии, отказ от пластика и многое другое. На площадке также состоялись мастер-классы по изготовлению свечей из скорлупы от грецких орехов и натурального скраба для тела из кофе, соли и кокосового масла. В Ростове-на-Дону на входе в торговую точку установили специальный стеллаж с ассортиментом экотоваров на каждый день, а всех желающих учили делать стильные открытки, конверты, закладки, игрушки из старых офисных отчетов и яичных лотков.

Во всех ЦМС, где проходили «Экодворы», организовали сбор вторсырья. Взрослые вместе с детьми приносили старую или ненужную одежду, макулатуру, пластиковые бутылки, крышки и трубочки, стекло, металл, канцтовары, батарейки, а также технику и многое другое.

«Сейчас общество живет в мире потребления. Заводы работают на нужды человека и выделяют вредные вещества в атмосферу, а покупатель приобретает безмерное количество товаров и затем их выкидывает, что в свою очередь тоже нагружает окружающую среду. С помощью таких мероприятий как «Экодворы» мы демонстрируем, что бережное отношение к планете и собственному району – это не сложно. Каждый способен совсем немного поменять свои привычки и, например, дать вторую жизнь старым вещам, или выбрать многоразовую альтернативу вместо одноразовых предметов быта. Надеемся, что смогли вдохновить участников акции, и верим, что они поделятся новыми знаниями с близкими и соседями», – комментирует Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

«Мы рады, что в жизни взрослых и детей есть такие проекты как «Экодвор». Благодаря подобным экологическим инициативам у нашего города есть шанс стать чище и лучше. Уверены, участники мероприятия почувствовали добрую атмосферу, которую мы все вместе создавали», – поделился Максим Вережинский, руководитель петербургского фонда «Круг Жизни».

«Центры местного сообщества» – проект, который помогает реализовать социальные инициативы жителей района и близлежащих домов. На данный момент к ЦМС подключены 1350 магазинов в 32 регионах РФ.