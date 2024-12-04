Торговая сеть поддержит слепоглухих людей в рамках акции «Дари добро»

С 1 декабря запущена социальная акция «Дари добро», направленная на поддержку людей с одновременными нарушениями слуха и зрения в торговой сети «Пятёрочка» совместно с одним из брендов. Средства перечислят в благотворительный фонд «Со-единение» для помощи их подопечным.

Собранные средства будут направлены на работу досуговых центров в регионах, что даст возможность слепоглухим людям чаще видеться друг с другом, ездить на экскурсии, жить активной и творческой жизнью. Одинокие слепоглухие люди вынуждены находиться в четырёх стенах своих квартир — чтобы выйти куда-то им, как правило, нужен сопровождающий и переводчик. Досуговые центры ведут постоянную работу в регионах, выводя из социальной изоляции людей, которые не видят и не слышат.

На полках магазинов торговой сети появилась товары с тактильным шрифтом Брайля на упаковке. Это поможет людям с нарушениями зрения самостоятельно ознакомиться с информацией о продукте, а покупки сделает более доступными и удобными.

«Мы все хотим, чтобы нас понимали, чтобы нам помогали, особенно когда в этом нуждаешься чуть сильнее обычного. И мы очень верим, что благодаря акции «Дари добро» каждый гость торговой сети сможет сделать вклад в улучшение жизни людей, которым это необходимо. Ведь для этого нужно всего лишь проявить внимание к выбору товаров. Внимание к людям с инвалидностью – важнейшая часть культуры нашей сети, и мы очень рады, что наши партнёры разделяют взгляды по формированию инклюзивной среды, внедряя на упаковках шрифт Брайля и помогая людям» – комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».