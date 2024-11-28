Торговая сеть передала 50 000 текстильных изделий инвалидам и малообеспеченным семьям

Фото: Пресс-служба торговой сети Пятёрочка

Российский Красный Крест и банк еды «Русь» получили около 50 000 единиц текстиля, благодаря торговой сети «Пятёрочка» при поддержке благотворительного фонда X5 Group «Выручаем». Это стало возможным благодаря акции «Время стильных обновлений», по итогам которой осталась часть нереализованной продукции. Помощь получили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди с инвалидностью.

Вместо традиционных распродаж остатков акционного товара, которые часто практикуются среди розничных сетей, торговая сеть решила подарить полотенца тем, кто в этом больше всего нуждается. Инициатива стала продолжением постоянной работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Благодаря многолетнему опыту в оказании гуманитарной помощи фонды обеспечили эффективное распределение продукции среди социально уязвимых групп населения, тем самым расширив масштабы благотворительной поддержки.

Всего в дар передано 50 000 единиц текстиля, изготовленного из высококачественных материалов, среди которых полотенца для лица, рук и тела, а также салфетки и коврики для ванной.

«Мы стараемся обеспечить людей не только продуктами питания в рамках проекта по фудшерингу и ежемесячного продовольственного марафона «Корзина доброты», но и активно работаем над тем, чтобы обеспечивать комфорт самым уязвимым слоям населения. А полотенца и коврики – это простые, но важные предметы, которые теперь найдут своё применение и смогут принести комфорт в дома тысяч людей по всей стране», – комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Благотворительность и поддержка социальных инициатив — важная часть стратегии устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». Компания не впервые направляет нереализованную продукцию нуждающимся. Ранее торговая сеть уже передавала продукты питания и предметы первой необходимости различным НКО. В партнёрстве с фондом X5 Group «Выручаем», который был создан для реализации благотворительных программ, ритейлер активно помогает улучшить качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан.