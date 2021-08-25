«Торфяники не так просто потушить»: в Марий Эл боятся возвращения огненного смерча в леса

Пожар в Марий Эл, погубивший более тысячи гектаров леса, не могут полностью ликвидировать в течение недели. От очагов возгорания до границ Татарстана верховой пожар способен добраться за сутки…

Фото: Михаил Захаров

«Пожарные криками отгоняют нас…»

«Мы… не понимаем, что делать. По рации передают, что пожар расходится. Нас реально отрезает. Я смотрю на пожар, на работу МЧС, мне страшно, потому что позади нас только река. Нам просто некуда бежать. Если ветер усилится, мы останемся в западне». Так описал свои ощущения в критическую минуту боя со стихией волонтер Тимур Гафиуллин в Twitter.

Гафиуллин – один из трехсот добровольцев, которые помогают тушить пожар в марийских лесах. В принципе к опасным очагам огня их стараются не допускать. Задача волонтеров – рыть заградительные траншеи на пути возможного распространения огня и тушить подземные очаги горения – с помощью пожарных ранцев. Респиратор на лицо, емкость с двадцатью литрами воды за спину – и вперед, сквозь жару и стену едкого дыма. Закончилась вода – назад, к пожарной машине, за новой порцией. Тимур говорит, что только за один день волонтерства он прошагал двадцать километров. Тяжко – не то слово. Да и огонь почему-то не разбирает, кто перед ним – волонтер или профессиональный пожарный.

Пожар в Марий Эл, погубивший более тысячи гектаров леса, не могут полностью ликвидировать в течение недели

Фото: 12.mchs.gov.ru

Тимур Гафиуллин: «В 13 часов привезли обед. Жаркое, овощи, фрукты, конфетки. Я сел и взял порцию, снял сырые от воды кроссовки, начал есть. Спустя пять минут звонок — южнее 500 метров сильный пожар, все на подмогу. Соскакиваю, наполняю рюкзак, бегу. А там просто […]. Стена огня, верховой пожар. Небо затягивает. Пытаемся потушить. Пожарные криками отгоняют нас, так как справиться не получается. Просто представьте, 40 мужиков, из которых 10 в полной экипировке, стоят почти в линию и просто ждут боя. Ждут, когда огонь подойдет поближе…»

«Плевки» огня в ответ на «ситуацию под контролем»

Свою страшную силу стихия показала 19 августа. Накануне случился пожар «местного значения» возле озера Карась, который вроде бы, удалось локализовать. Но жара, ветер свели на нет все усилия пожарных. Уже днем 19 августа огонь вплотную подошел к поселку Сосновый Бор и деревне Студёнка. В Студёнке загорелись постройки на пилораме, 26 жителей спешно эвакуировали. Еще раньше пришлось эвакуировать лагерь и санаторий на озере Шап. В республике официально объявлена чрезвычайная ситуация. На экстренном совещании в ночь на 20 августа Глава Марий Эл Александр Евстифеев: признал: «Это не первое возгорание у нас в республике, но оно является самым сильным». Чуть сняло напряжение успокаивающее «ситуация под контролем» - с огнем на тот момент боролись уже около тысячи человек, больше трехсот единиц техники. А к утру в бой со стихией должны были вступить вертолет Министерства обороны и десять единиц техники, которые выделяла ракетная дивизия.

К вечеру 21 августа территория, на которой похозяйничал огонь, выросла до 1341 гектара

Фото: 12.mchs.gov.ru

Но чтобы реально взять под контроль ситуацию, которая складывалась в охваченных огнем лесах Медведевского района Марий Эл, даже этого подкрепления было мало. Пилот Авиалесоохраны Роман Фомин, наблюдавший за полем битвы с высоты, 19 августа сообщил у себя в инстаграме: «Сегодня весь день провисели в воздухе над пожаром. Сначала отстояли поселок Сосновый Бор и, казалось бы, ситуацию взяли под контроль, но вечером ситуация в корне поменялась. Резкая смена направления и скорости ветра застала врасплох, буквально на глазах за считанные секунды огонь перешел в стадию верхового пожара. К сожалению, огонь вошел в деревню Студёнка, уже на земле узнал об этом. Не завидую тем, кто борется с таким огнем на земле, в воздухе-то даже совсем не сладко. Особенно страшно становится, когда видишь, как все уезжают из поселка колоннами машин и автобусов».

Не сильно оптимистичным получился отчет Фомина и о том, что происходило в эпицентре сражения днем позже: «Сегодня работали с утра до вечера, а земля всю ночь и весь день. На помощь пришли два «Ми-8», поочередно поработали над пожаром... Ребята на земле отрабатывают на все 200%, во многих очагах удается приручить огонь, но, к сожалению, сильный и переменный ветер делают свое дело, плюс еще стоит жара плюс 37, все это способствует появлению очагов в новых местах, из-за сильной горимости появляются так называемые «плевки», когда появляются новые очаги - в нескольких километрах от основного очага. В небе все кажется как на ладони, но на самом деле площадь пожара раскидывается на слишком большие расстояния, что только усложняет работу пожарных и добровольцев».

Сообщение пилота – пожалуй, из наиболее ценных свидетельств того, что происходило в охваченном огнем лесу. Сверху видно даже то, что не разглядишь, стоя у самой кромки пожара.

Уже потушен очаг огня возле поселка Сосновый Бор, группировки пожарных и МЧС смогли отбить атаку стихии на поселки Шап и Студенку

Фото: © Михаил Захаров

Берцы, кирзачи - и никаких кроссовок

К вечеру 21 августа территория, на которой похозяйничал огонь, выросла до 1341 гектара. Но этот день можно назвать переломным. Впервые с начала ЧП площадь активного горения не увеличилась. Все еще закрыт для движения сорокакилометовый участок федеральной дороги «Вятка» (с 41 по 83 километр), но уже потушен очаг огня возле поселка Сосновый Бор, группировки пожарных и МЧС смогли отбить атаку стихии на поселки Шап и Студенку. В небе над самыми горячими, в прямом смысле, точками пожара, сменяя другу друга, теперь работают уже четыре вертолета – с воздуха, не приземляясь, набирают воду из ближайшего водоема в висящую на тросе под фюзеляжем огромную бадью и выливают ее прямо на полыхающие деревья. За три дня таким образом они сбросили 1000 тонн воды.

Больше порядка и на земле. Волонтеров, которые все прибывают, в кроссовках и прочей легкомысленной обуви, близко к месту боевых действий больше не подпускают. Земля на огнеопасных участках часто не просто теплая – горячая. Тех, кому в первый день пришлось бинтовать ноги, среди добровольцев оказалось не один и не два. Теперь за экипировкой следят особо. Берцы, кирзовые сапоги, плотная х/б одежда без синтетики – оптимальный вариант. Предприниматель Наталия Юлдашева, чей инстаграм стал чем-то вроде волонтерского оргкомитета, назвала еще одну позицию, которая, оказывается, нужна добровольным помощникам огнеборцев не меньше, чем инструменты, батарейки или сухие пайки, - глазные капли. Едкий дым все время ест глаза.

Тушить пожар в марийских лесах помогают добровольцы

Фото: ©

Особая группа волонтеров – серьезные мужчины на дорогих внедорожниках. За ними – доставка пайков, инструментов в труднодоступные места. За день наматывают не один десяток километров, бензина, который им выделяют не хватает. Вчера серьезные мужчины поставили этот вопрос на заседании оперативного штаба, что развернут в поселке Сосновый Бор, перед ее руководителем. Глава республики Александр Евстифеев пообещал лимиты увеличить.

Приостановить огонь – еще не значит победить

Усиление группировки пожарных и МЧС, дополнительная техника, волонтеры и главное, серьезное авиационное подкрепление сделали свое дело. К вечеру 23 августа площадь активного горения сократилась до 37 гектаров, ко вчерашнему утру у пожара отвоевали еще 10 гектаров. Вчера вечером Глава Республики Марий Эл, общаясь с пожарными, сказал: «Сейчас у нас нет ни малейшего сомнения, что пожар приостановлен и локализован».

Все, конечно, понимают, приостановить пожар – еще не значит окончательно его победить.

«Мы не снижаем объема работ, чтобы не было поворота в сторону разрастания пожара», - предупреждает и Александр Евстифеев.

Александр Евстифеев: «Мы не снижаем объема работ, чтобы не было поворота в сторону разрастания пожара»

Фото: kremlin.ru

Да, после того, как потеряно больше тысячи гектаров леса, после эвакуаций из населенных пунктов и героического противостояния стихии, нет верхового огня. Огнеборцы ликвидируют оставшиеся участки открытого горения, которых становится все меньше, сообщили на месте, в Куярском лесничестве, корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудники МЧС по Марий Эл. Миновала опасность пожара для близлежащих населенных пунктов. Нет верхового огня - значит, даже при критическом направлении и силе ветра пламя не может возникнуть ситуация, когда пожар засчитанные часы преодолевает десятки километров.

Мечта о десяти вертолетах

Теперь, когда обстановка относительно стабилизировалась, самое время задаться вопросом. А можно ли было остановить этот страшный пожар в самом начале, не дожидаясь, пока огонь уничтожит сотни гектаров леса? Этот вопрос журналисты задали и врио начальника МЧС по Марий Эл Алексею Сабадырёву, и он не стал уходить от ответа. Сказал, да, можно было покончить с пожаром в первый день, но для этого понадобилось бы 10 вертолетов.

Врио начальника МЧС по Марий Эл Алексей Сабадырёв отметил, что можно было покончить с пожаром в первый день, но для этого понадобилось бы 10 вертолетов

Фото: 12.mchs.gov.ru

Наверное, постоянная межрегиональная мобильная группировка из десятка или даже больше вертолетов, всегда готовых отправиться к месту ЧП, – идея красивая, но для сегодняшних реалий слишком фантастическая. Хотя если оценить ущерб от пожаров, ежегодно уничтожающих в стране тысячи гектаров леса, может быть и не такая дорогостоящая…

Экономия в иных случаях обходится слишком дорого. Житель поселка Чернушка (находится вплотную к зоне бедствия – прим.ред.) Вячеслав Трошев, в прошлом работник местного лесничества, утверждает: еще десять лет назад в каждом поселке была вышка, с которой следили, нет ли где огня. Сейчас их нет, леса отданы в аренду коммерсантам, которые не считают нужным копать заградительные траншеи…

Вышки в поселках, может быть, по нынешним временам слишком допотопный способ. А вот использование опыта Татарстана соседям наверняка может помочь. В Татарстане лесные массивы отслеживают с помощью беспилотников. А аномально жаркой температуре, при которой любая случайная искра может стать источником большой беды, противопоставляют образцовую организованность. Она, кстати, помогла быстро справиться с недавним пожаром в Альметьевском районе, в Кама-Исмагиловском лесничестве, случившемся 20 августа. Обнаружила его информационная система дистанционного мониторинга. В условиях засухи и жары не стали тратить время на оценку ситуацию и тем более на попытки потушить огонь малыми силами – «Максимально развернули всю группировку сил, которая предусмотрена в сводном плане пожаротушения», - проинформировал министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. В результате, пояснил он, локализация пожара заняла восемь часов – в три раза меньше, чем предусмотрено по нормам. За двое суток пожар был полностью локализован.

Задымленность все еще сильная. Торфяники не так просто потушить

Фото: © Михаил Захаров

Сегодня в Татарстане проводится космический, авиационный и наземный мониторинг обстановки. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу ГБУ РТ «Лесопожарный центр», которая работает в круглосуточном режиме. Патрулировать юго-восток Татарстана, где из-за засухи ситуация наиболее пожароопасная, начинает вертолет, специально выделенный Правительством РТ. Еще одна немаловажная деталь: с учетом погоды выезд в леса Татарстана запрещен.

P.S.

И напоследок самая свежая информация из зоны бедствия в Марий Эл от пилота Романа Фомина: «Под вечер ситуация уже лучше, чем с утра. Напомню, что утром активного горения по кромке не было видно… Теперь самое главное - караулить и глядеть в оба. Не дать развитию новых очагов. Но задымленность все еще сильная. Торфяники не так просто потушить».

А еще пилот выложил у себя в Instagram фото с высоты птичьего полета. Под ним подпись: «Сосновый Бор выглядит как оазис среди выгоревшей пустыни…»