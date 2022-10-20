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Культура
20 октября 2022  08:02
Лиля Шайхутдинова

В Казани выступит один из лучших кларнетистов мира нового поколения

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Фото: bashinform.ru

26 октября в ГБКЗ имени Сайдашева выступит народный артист республики Башкортостан Артур Назиуллин – музыкант, вошедший в топ-10 перспективнейших кларнетистов мира нового поколения по данным независимой статистики Международной ассоциации кларнетистов.

В нынешнем концертном сезоне Казанский камерный оркестр La Primavera под руководством худрука и главного дирижера Рустема Абязова открывает для своих слушателей редкое звучание духовых инструментов и струнного коллектива. Выступление Назиуллина – это одно из первых таких открытий. Причем для казанцев его имя не ново – он является генеральным директором Национального симфонического оркестра Башкирии и ежегодно вместе с коллективом выходит на сцену концертного зала.

«Такой симбиоз – достаточно редкое явление. В этом же году мы хотели бы представить все разнообразие солирующих духовых инструментов – начиная от флейты и заканчивая тубой», – комментирует Абязов.

В этот вечер публике предложат оркестровую версию Кларнетового квинтета Иоганнеса Брамса. Кроме того, оркестр выведет на сольную партию Михаила Редреева – концертмейстера оркестра, который вместе с коллективом исполнит Вариации на оригинальную тему для скрипки с оркестром Генрика Венявского.

Также в этот вечер прозвучат Увертюра к опере «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта и оркестровая версия Октета Феликса Мендельсона.

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