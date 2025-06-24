Бюджет Татарстана за 5 месяцев: каждый третий рубль принес НДФЛ

Республика остается первым регионом в ПФО по объему налоговых и неналоговых поступлений, а доходов достаточно для финансирования приоритетных проектов и зарплат. Почему выросли сборы НДФЛ, сколько денег выделено на нацпроекты и какая сфера в топе по расходам, рассказали сегодня представители Минфина РТ на пресс-конференции в «Татар-информе».





Заместитель министра финансов республики Алла Анфимова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане выросли поступления доходов в бюджет

Минфин Татарстана представил бюджетный отчет за январь – май 2025 года. В консолидированный бюджет республики поступило 235,4 млрд рублей, что составляет 48% годового плана. Из них 197,7 млрд рублей — в республиканский бюджет, 37,7 млрд рублей — в местные бюджеты. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Татарстан остается одним из лидеров по объему налоговых и прочих поступлений в России. Республика по этому показателю занимает первое место в ПФО и четвертое по стране.

Совокупные поступления с территории республики составили 690,1 млрд рублей, из которых 66% направлено в федеральный бюджет и 34% — в региональный.

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Бюджет Татарстана стабильно формируется за счет шести ключевых категорий: НДФЛ, налог на прибыль организаций, неналоговые доходы, налог на имущество организаций, налог на совокупный доход и акцизы.

В каких областях рост и чьи показатели просели

Поступления НДФЛ составили 70,9 млрд рублей. Это рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной драйвер — повышение средней заработной платы на те же 21% за первые три месяца 2025 года, объяснила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова. Возврат НДФЛ был на уровне пяти месяцев прошлого года — примерно 10,6 млрд рублей.

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Сборы налога на прибыль организаций приблизились по объему к собранному НДФЛ — по 30% каждый. Наибольшие поступления демонстрируют: нефтегазовая отрасль (27,6%), химия, строительство, торговля. Просели банковский сектор, машиностроение, торговля автомобилями, торговые центры и сети магазинов, производство стройматериалов.

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Анфимова рассказала, что снижение налога на прибыль отмечается у некоторых предприятий нефтехимии, «Казанькомпрессормаша», «Ремдизеля» и Казанского вертолетного завода. То же самое наблюдается у ряда кредитных организаций.

Акцизы на алкоголь снизились из-за неравномерной закупки спирта, зато акцизы на пиво подросли

В консолидированный бюджет поступило 28,4 млрд рублей имущественных налогов. В целом по этому показателю наблюдается рост, но есть снижение по транспортному налогу. Это связно с тем, что нет четких сроков уплаты самого налога в течение года, есть сроки только по погашению задолженности.

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Поступления акцизов за пять месяцев выросли на 3% до 18,1 млрд рублей, но отмечается их снижение на алкоголь. Анфимова пояснила. что это зависит от неравномерности закупки спирта — в прошлом году закупили больше, чем в этом. При этом акцизы на пиво подросли. В Минфине РТ раскрыли, что «Эфес» и «Белый Кремль» демонстрируют хорошие показатели по реализации продукции.

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Удалось собрать 19,5 млрд налогов на совокупный доход (рост на 9%), в том числе более 1 млрд рублей из них составил налог на самозанятость.

Неналоговые доходы — очень динамичная категория, которая показала рост на 54% (до 27,5 млрд рублей). Отчасти сказался рост поступлений от штрафов.

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Анфимова подытожила: в январе – мае 2025 года исполнение консолидированного бюджета Татарстана улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило обеспечить исполнение расходных обязательств в полном объеме.

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Социальная сфера в приоритете по расходам

Доходов достаточно для своевременного финансирования зарплат и приоритетных расходов всех уровней бюджета, сообщили в Минфине Татарстана. За пять месяцев этого года расходы консолидированного бюджета составили 191,2 млрд рублей (31% от годового плана).

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За пять месяцев 2025 года на социально-культурную сферу в Татарстане пошло 60% всех расходов. Образование — крупнейшая статья расходов. В год на нее будет выделено 180 млрд рублей, из которых уже исполнено 70 млрд рублей по консолидированному бюджету, 34,3 млрд рублей — по республиканскому.

Далее распределение по отраслям следующее:

социальная политика — 80,8 млрд рублей в год (исполнено 31,3 млрд рублей);

здравоохранение — более 130 млрд рублей в год (исполнено 46,6 млрд рублей);

культура — 31,4 млрд рублей в год (исполнено 9,9 млрд рублей);

физкультура и спорт — 5,5 млрд рублей (исполнено 1,5 млрд рублей).

Заместитель министра финансов Республики Татарстан Гела Герасимова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Активное федеральное софинансирование и нацпроекты

Почти 15 млрд рублей составили расходы за счет федеральных средств за пять месяцев 2025 года. Основные направления: ежемесячные доплаты классным руководителям в школах, оплата услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, поддержка приоритетных направлений АПК и обеспечение некоторых категорий граждан лекарствами.

Общий объем финансирования национальных проектов в Татарстане — 44,6 млрд рублей (24,7 млрд рублей — из федерального бюджета, а 19,9 млрд — из республиканского). За 5 месяцев освоено 11,8 из 12 млрд рублей.

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«С 2025 года, как вы знаете, реализуются новые национальные проекты. Как видно, в 2024 году реализовывалось 14 проектов, в 2025 году – 11», – напомнила заместитель министра финансов Республики Татарстан Гела Герасимова.

Крупнейшие по расходам проекты: семья — 35%, инфраструктура для жизни — 31%, молодежь и дети — 13%, активное долголетие — 10%. Беспилотники, экология, кадры — суммарно 8%.

Фото на анонсе: © Константин Михальчевский / РИА Новости