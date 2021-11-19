Топливо в Казани за неделю подорожало на 39 копеек

Средняя цена топлива в Казани за неделю с 8 по 15 ноября увеличилась в среднем на 39 копеек, согласно данным Татарстанстата.

В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки и стал стоить 45,5 рубля за литр. Цена на АИ-95 составила 49,1 рубля за литр, после подорожания на 28 копеек. Стоимость АИ-98 увеличилась на 8 копеек и достигла 57,5 рублей за литр. Дизельное топливо подорожало на 57 копеек и стоило 49,3 рубля за литр.

В целом за год больше всего выросли цены на бензин марки АИ-98 – 7,8%, стоимость АИ-92 увеличилась на 6,9%, АИ-95 – 6,9%.

Меньше всего подорожало дизельное топливо – его цена за год выросла на 3,8%.

В среднем цены увеличились на 6,3% по сравнению с 2020 годом.