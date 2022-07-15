«Назад пятками не ходят»: водители ждут роста цен на АЗС, несмотря на избыток бензина

Ценники на татарстанских АЗС не меняли уже месяц. Эксперты говорят, что причина равновесия в избытке топлива на рынке. Сколько продержатся стабильные цены и в какую сторону они качнутся осенью, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Средняя стоимость бензина в Республике Татарстан не меняется примерно с середины июня Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профицит нефтепродуктов удержал цены на АЗС

Если летом прошлого года биржевые цены на топливо били рекорды, то с нынешнего февраля стоимость начала стремительно снижаться. По данным на 14 июля, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна наиболее ходового бензина АИ-92 стоила 38,2 тыс. рублей за тонну – это на треть меньше, чем год назад, и на четверть ниже, чем в начале года.

Эксперты говорят, снижение произошло из-за того, что на рынке образовался профицит нефтепродуктов – в условиях, когда логистика нарушена, сократился экспорт. Это в свою очередь позволило не повышать цены на АЗС, даже несмотря на высокие темпы инфляции, которая в июне составила 16%.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в будущем профицит топлива сохранится, так как проблемы со сбытом нефтепродуктов за рубеж в ближайшее время решены не будут.

Крупные автозаправочные сети снижают цены при покупке большого объема топлива

По данным Татарстанстата, с декабря прошлого года средняя стоимость бензина АИ-92 в Казани снизилась почти на 10 копеек за литр, АИ-95 — на 20 копеек. В то же время за первое полугодие бензин марки АИ-98 и литр дизельного топлива подорожали на 1,4 рубля.

Цены на заправках в Казани точно такие же, как отражает статистика Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметим, что средняя стоимость бензина в Республике Татарстан не меняется примерно с середины июня. По данным Татарстанстата, литр АИ-92 на заправках на конец первой декады июля составлял 45,9 рубля, АИ-95 – 49,3 рубля, АИ-98 – 59,3 рубля, дизтоплива – 52,3 рубля.

В равных условиях операторы прибегают к маркетинговым акциям, чтобы заманить клиентов, – объявляют скидки и бонусы. Например, крупные автозаправочные сети снижают стоимость литра бензина на 2 и даже 3 рубля при покупке большого объема топлива.

«При заправке от 25 литров бензином автомобилистам предоставляется скидка в размере двух рублей. Это не касается дизельного топлива. В воскресенье весь день 3-процентная скидка на любой вид топлива. Люди пользуются различными видами скидок – это удобно и выгодно», – рассказала управляющая одной из казанских АЗС Анна Юрина.

Водители ожидают повышения цен к сентябрю

Цены на заправках в Казани точно такие же, как отражает статистика: 92-й бензин почти у всех сетей стоит 45,9 рубля, 95-й – 49,3 рубля. Вместе с тем крупные игроки предлагают топливо с дисконтом при покупке определенного объема бензина, то есть реально цены даже ниже. А на внесистемных заправках цены низкие и без акций – АИ-92 предлагают за 43 рубля, АИ-95 за 47 рублей.

Опрошенные водители подтвердили что стоимость топлива на АЗС действительно не меняется на протяжении месяца-двух Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опрошенные «Татар-информом» водители сообщили, что топливо на АЗС действительно не меняется на протяжении месяца-двух. Однако все уверены в неизбежности повышения цен.

«Будут ли цены снижаться в дальнейшем, не знаю, но повышение точно будет. Назад пятками не ходят. Я 45 лет за рулем и уверен – в августе будет повышение цены на бензин», – поделился водитель Евгений Власов.

«Я сомневаюсь, что цена на бензин понизится. Думаю, до сентября цены останутся прежними. Конечно, хотелось бы снижения цен на топливо, но не думаю, что в ближайшем будущем это возможно», – отметил водитель Роман Минзалов.

«Хорошо бы, если бы цены снизились. Я заправляюсь дизельным топливом, и на него цены не падали с марта, как я заметил. Очень надеюсь, что цены в скором времени изменятся в лучшую сторону», – сказал водитель Мансур Биккинеев.

Цены на АЗС до сентября будут стабильными, а потом, если даже будет рост цен, он не превысит темпов инфляции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дешеветь бензину не позволят инфляция и санкции

Аналитики также считают, что в будущем будет рост цен на топливо.

«Мы полагаем, что розничные цены на топливо продолжат расти темпами, уступающими инфляции. При этом высокий уровень инфляции, риск снижения объемов нефтепереработки и недоступность западного оборудования не позволят топливу дешеветь в рознице», – поделился аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Цены на АЗС до сентября будут стабильными, а потом, если даже будет рост цен, он не превысит темпов инфляции, считает Президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

«В прошлом году ситуация была очень нехорошая – мы практически торговали в убыток. Сегодня цена не растет в розницу. Есть небольшая наценка, благодаря которой сегодня заправки существуют», – пояснил он.

По словам президента Ассоциации нефтепродуктообеспечения РТ, повышение цен на моторное и дизельное топливо зависит от ценовой политики нефтеперерабатывающих заводов, а также от роста или снижения цен на бирже.

«На сегодняшний день у нас стабильная ситуация. Хорошо, что цены не повышаются в оптовом сегменте – они стабилизировались и позволяют работать прибыльно автозаправочным станциям, что есть хорошо для потребителя и для бизнеса», – добавил Ирек Сулейманов.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»