Топилин заявил, что людям нужно дать возможность самим выбирать товары вместо госзакупок

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Действующее законодательство в сфере госзакупок можно считать достаточно совершенным, однако в него все же регулярно вносятся изменения и поправки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин на первой Всероссийской конференции образовательных организаций сферы закупок в Казани. Его слова приводит пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Мероприятие объединило представителей 27 регионов, среди которых – ведущие эксперты в сфере закупок, представители федеральных органов власти и преподаватели вузов страны. Церемония открытия состоялась при участии первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина.

Топилин отметил, что именно от реализации закона зависят эффективность и целевое использование значительного объема бюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне.

Топилин напомнил, что в начале его работы в Минтруде России в стране существовали серьезные проблемы с закупками технических средств реабилитации для инвалидов: получатели часто высказывали претензии по их качеству и доступности. Однако, как отметил парламентарий, за прошедшие годы ситуация кардинально изменилась и была серьезно выправлена.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что необходимо стремиться к минимизации госзакупок, создавая условия, при которых гражданин сможет самостоятельно выбирать нужный товар с последующей компенсацией его стоимости.

Топилин также сослался на выступление Президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, где глава государства говорил о необходимости перехода к цифровым решениям и реализации положений 44-го закона через маркетплейсы. Депутат заявил, что именно это направление будет активно прорабатываться в ближайшей перспективе.