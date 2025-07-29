Топилин вручил рюкзаки будущим первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу», организуемая при участии партии «Единая Россия», стартовала в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первые школьные наборы вручил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В Казани он навестил многодетную семью Морозовых, где передал рюкзаки с канцтоварами будущим первоклассникам Арсению и Ариане, которым предстоит в сентябре начать учёбу в гимназии №93 Советского района.

По словам матери детей Веры Морозовой, семья узнала об акции через социальные сети и подала заявку, не рассчитывая, что будет приглашена на личную встречу. Она выразила благодарность за поддержку, отметив, что такой жест особенно важен в преддверии нового этапа жизни детей.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Максим Топилин отметил, что акция давно стала доброй традицией и охватывает не только Татарстан, но и другие регионы России, включая новые субъекты. Он подчеркнул, что мероприятия проходят уже в июле, поскольку семьи начинают подготовку к учебному году заранее.

По его словам, «Единая Россия» ежегодно обеспечивает школьными наборами детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также детей с инвалидностью.

Топилин напомнил, что поддержка образования, инфраструктуры и семей входит в так называемую народную программу партии. Он сообщил, что в августе-сентябре планируется ее обновление с учётом обратной связи из регионов.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Особое внимание будет уделено строительству школ и детских садов, модернизации объектов культуры, развитию молодежных центров и социальной инфраструктуры, особенно в сельских территориях. Новый пакет предложений планируется представить на съезде «Единой России» в декабре 2025 года.

Топилин также добавил, что в этом году школьные наборы будут направлены и в подшефные республике города ЛНР — Лисичанск и Рубежное. Кроме помощи детям, партия предусмотрела поддержку педагогов: 225 учителей в этих городах получат комплекты канцтоваров для подготовки к учебному году.

Сбор принадлежностей координируется при участии депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.