Топилин во время визита в Татарстан назвал малый и средний бизнес двигателем экономики

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил с рабочим визитом Дрожжановский муниципальный район. В районе он познакомился с востребованными производствами, изучил ход капитального ремонта социальных объектов, встретился с предпринимателями, а также наградил волонтеров.

Как сообщает пресс-служба Топилина, в селе Большая Акса председатель комитета Госдумы по экономической политике познакомился с работой завода по добыче и переработке цеолита «Цеолиты Поволжья».

«Предприятий, занимающихся добычей и переработкой цеолита, в России немного и один из них работает в Дрожжановском районе. Это одно из крупнейших в России месторождений природных цеолитов», - рассказал Топилин.

Здесь сконцентрировано 13,3% всех запасов природных цеолитов страны. Мощность производства составляет до 320 тысяч тонн готовой продукции в год. Сейчас на стадии строительства находится второй этап завода на новом месторождении.

Промышленный парк расположен в селе Старое Дрожжаное. Топилин изучил работу резидентов промпарка и познакомился наиболее востребованными инструментами.

«Для развития предприятий предложил воспользоваться инструментами партнерского финансирования, который в экспериментальном режиме реализуется в Татарстане и еще в трех других регионах страны», - сказал депутат.

В селе Малая Цильна Максим Топилин познакомился с ходом работ по капремонту Малоцильнинской школы и модельной библиотекой. Школу создали 100 лет назад. Среди ее выпускников – именитые ученые, заслуженные артисты, мастера спорта.

«Важно создавать достойные условия обучения для всех детей вне зависимости от того, в крупных городах они проживают или в селах: задача партии - отремонтировать и сельские школы, и городские, чтобы дети могли получать качественные знания в безопасных и современных условиях», – сказал Топилин.

Максим Топилин также встретился с предпринимателями Дрожжановского района.

«В открытом диалоге обсудили актуальные вопросы. Среди предложений - создание промышленного коворкинга», - рассказал депутат.

Один из предпринимателей пояснил, что работает в разных регионах страны и иногда не хватает подобных мест: сейчас много подобных пространств для тех, кто трудится за компьютером, а вот для промышленности такого нет.

«Вместе с главой района Маратом Гафаровым изучим вопрос и вероятно выйдем с предложением, которое в дальнейшем можно будет трансформировать по всей стране», - обещал Топилин.