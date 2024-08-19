Топилин: В РТ появится опорный центр по образованию в области партнерского финансирования

Первый в России опорный центр по образованию в области партнерского финансирования появится в Татарстане. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, чьи слова приводит «Восьмой созыв».

Как пояснил спикер, данный центр поможет решить вопрос с дефицитом квалифицированных специалистов.

Напомним, законопроект по партнерскому финансированию в тестовом режиме реализуется в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. Топилин добавил, что ведет мониторинг реализации закона.

«Тесно общаюсь с коллегами, которые и сказали, что недостаток специалистов является одним из важных аспектов. Для решения задачи провели переговоры с министром образования России Валерием Фальковым, который дал поручение ректору Казанского (Приволжского) федерального университета Ленару Сафину. Казанский университет разработал модуль по партнерскому финансированию», - делится он.

Топилин подчеркнул, что партнерское финансирование – это перспективный источник внешних инвестиций для отечественной экономики, особенно в условиях санкций.

Отметим, что 62,5% действующих участников эксперимента в стране по установлению специального регулирования - из Республики Татарстан.

«КФУ разработал образовательные программы. Минобразования России по достигнутой договоренности в ближайшее время направит их во все ВУЗы, в которых преподают экономику и финансы», - рассказал парламентарий.