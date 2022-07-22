Топилин в Казани: У предприятий должен быть план работы при разных курсах рубля

Промышленность должна выстраивать работу с прицелом на возможность разных сценариев с курсом рубля. Такое мнение на совещании в Казани высказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Парламентарий подчеркнул, что прежних условий работы с западными партнерами уже не будет. Поэтому требуется перестройка логистики с ориентиром на внутренний спрос и рынки дружественных стран.

Отдельно Топилин остановился на курсе национальной валюты. Ее чрезмерное укрепление создает проблемы для экспортеров. В то же время предприятиям нужно становиться более гибкими в этом отношении и заранее прорабатывать свои действия при разных курсах рубля.

«Сейчас всё поменялось. <…> Надеяться на то, что „пронесет“ и курс будет 100 рублей, [не нужно]. Думайте о том, что курс будет 30 [рублей за доллар]. Давайте иметь план и при первом, и при втором курсе. У каждого хозяйствующего субъекта должен быть план и схема действий [для работы в новых условиях]», — резюмировал Максим Топилин.