Топилин: Слова Путина подчеркивают системную работу по обеспечению стабильности

Слова президента России Владимира Путина на прямой линии о сбалансированном бюджете подчеркивают системную работу по обеспечению устойчивости и стабильности. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Считаю, Россия – единственная страна в мире, которая под масштабным санкционным давлением не только устояла, а продолжает развиваться, причем на новом именно качественном уровне. Санкции стали своего рода стимулом для развития наших внутренних проектов и достижения технологического суверенитета», – заявил Топилин.

По его словам, балансировка бюджета на уровне 2021 года является важным показателем того, что страна на правильном пути.

«Уровень госдолга, который остается одним из самых низких среди развитых экономик, подтверждает надежность нашей финансовой системы и позволяет нам строить планы на будущее с уверенностью. Сокращение уровня безработицы до исторически низких показателей – 2,2% – является еще одним свидетельством эффективной экономической политики России», – добавил Топилин.

Он отметил, что значительный рост ВВП за последние три года на 9,7% в сравнении с еврозоной, где рост составил лишь 3,2%, также говорит о конкурентоспособности российской экономики.

«Мы видим, как крепнет наша промышленность, развиваются высокие технологии, сельское хозяйство. За каждой цифрой – труд людей: ведь каждый россиянин, будь то рабочий на заводе, ученый в лаборатории или предприниматель, вносит свой вклад в общее дело. Это результат совместной работы, направленной на улучшение качества жизни и создание более благополучного будущего для наших детей», – заключил председатель комитета.