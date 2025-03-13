Топилин проверил ход работ на социально значимых объектах в Зеленодольске

фото: пресс-служба «Единой России»

Депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин провел мониторинг реализации народной программы «Единой России» в Зеленодольске. Партийный десант под его руководством посетил Дом культуры имени Горького и Зеленодольский судостроительный колледж, где сейчас идет капремонт, а также ознакомился с ходом строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов. В состав партдесанта вошли депутаты разных уровней, партийный актив и представители общественности, сообщает пресс-служба партии.

«"Единая Россия" продолжает реализовывать народную программу, направленную на повышение уровня жизни людей. В рамках региональной недели традиционно проводится контроль качества выполняемых работ, – прокомментировал Максим Топилин. – Это приятный контроль, потому что в результате совместных усилий региональных и федеральных властей создаются новые нужные объекты и обновляются старые».

Первым зданием, которое осмотрел Максим Топилин, стал Центр культуры имени Горького. Одному из самых любимых зеленодольцами мест проведения досуга уже 53 года. Наконец и оно дождалось капитального ремонта, чему рады как сотрудники Центра, так и многочисленные зрители и посетители кружков.

В ДК произойдут большие изменения. Так, в зоне гардероба появятся удобные пуфы и декоративное панно с национальным орнаментом. Также на первом этаже откроется небольшое уютное кафе; создадут доступную среду для людей с ограниченными возможностями – для них оборудуют специальные санузлы. Соответственно, изменится и входная группа, где построят пандусы.

В зрительном зале станет больше посадочных мест – за счет переноса звукорежиссерского пульта наверх. Старые кресла уберут – их раздадут в сельские клубы. Останется уникальная вращающаяся сцена: ее механизм в хорошем состоянии. Потолок, создающий прекрасную акустику, тоже не будут обновлять, как и мраморный пол в фойе. Специалисты полностью заменят вентиляцию, сантехнику, окна и двери.

Обязательно будут сохранены мозаичные панно Николая Кузнецова, как и все другие декоративные элементы, расположенные на фасаде и боковых стенах здания. Где необходимо, их отреставрируют. Единственной утратой станет «падающее крыльцо», которое, как оказалось, было нефункциональным. Его заменят на более простую конструкцию.

«У всех причастных к обновлению Дома культуры есть большое желание завершить ремонтные работы уже в нынешнем году. Для этого потребуется выделение дополнительных средств. Проект очень красивый. Уверен, ДК станет точкой притяжения для местных жителей – они будут приходить сюда с хорошим настроением и улыбками», – прокомментировал Максим Топилин.

Полным ходом идут ремонтные работы и в Зеленодольском судостроительном колледже, где также побывал партийный десант. Проект включает комплексную модернизацию учреждения: замену устаревшего оборудования, мебели, инвентаря, обновление инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Все ремонтные работы должны завершиться до 1 декабря 2025 года.

«Сегодня перед нами стоит серьезная и важная задача – повысить престиж и качество средне-специального образования. Нам нужны квалифицированные рабочие кадры, – заявил депутат Госдумы. – В том числе необходимо активно развивать судостроительную промышленность. Надо привлекать молодежь в эту отрасль. После ремонта колледж планирует присоединиться к федеральной программе "Профессионалитет", которая даст определенные возможности и преимущества».

Единороссы посетили еще один важный объект – строящийся дом-интернат для престарелых и инвалидов – на ул. Гайдара, д. 15. Комплекс возводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в состав нацпроекта «Семья».

Новое здание рассчитано на размещение 120 человек. Оно позволит предоставить более комфортные условия для проживания 60 пожилым гражданам из 26 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Несомненным плюсом станет создание 91 дополнительного рабочего места.

Площадь Н-образного двухэтажного здания с подвалом и чердаком составит около 8,7 тысяч метров. Для отделки стен использовали кирпич и керамогранит, а цоколь облицовали натуральным камнем.

Комплекс состоит из трех функциональных зон: административной, жилой и хозяйственной. Планируется создание приемного отделения с изолятором, зоны для отдыха и досуга, а также медицинского, хозяйственного и административного блоков. Также предусмотрены столовая на 82 места, актовый зал на 50 мест, библиотека, парикмахерская и молельные комнаты.

«Пожилые одинокие люди должны чувствовать себя здесь как дома. Важно создать для наших бабушек и дедушек комфортную городскую среду, чтобы они могли выйти погулять по улицам и пообщаться со сверстниками. Объект планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю этого года», – рассказал Максим Топилин.

На сегодня строительно-монтажные работы завершены почти на 40%. Завершается отделка фасадов и кровель, специалисты занимаются прокладкой наружных инженерных сетей.