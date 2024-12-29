Топилин принял участие в открытии ДК в Апастовском районе

Фото: https://t.me/topilinma/

В селе Утямишево Апастовского района Татарстана открылся дом культуры, построенный по народной программе «Единой России». В открытии объекта принял участие депутат Госдумы Максим Топилин.

Для жителей села дом культуры является настоящей точкой притяжения. На его базе сформированы пять клубных объединений для жителей разных возрастов. Сельчане занимаются здесь изобразительным искусством, вокалом и декоративно-прикладным творчеством.

Фото: https://t.me/topilinma/

Также на базе ДК будет работать краеведческий музей. Материалы для экспозиции подбирали сами жители — в нее войдут утварь, предметы традиционного быта.

Работают на новой площадке и волонтеры. Здесь плетутся маскировочные сети для участников специальной военной операции.

«То есть дом культуры — это действительно центр притяжения сельчан. И здесь каждый — от маленького ребенка до взрослого — может найти себя», — рассказал Максим Топилин.