Топилин позвонил в Минобороны после жалоб семьи военного из РТ о выплатах

Максим Топилин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ Максим Топилин отреагировал на обращение семьи из Татарстана, чей родственник погиб при защите Родины в зоне СВО.

Как написал парламентарий в своем телеграм-канале, военнослужащий погиб почти год назад, однако его родные до сих пор не получили положенные выплаты. Узнав об этом, Топилин тут же позвонил в Минобороны РФ.

«Вопрос на контроле. Буду подключать все имеющиеся ресурсы и со всех сторон пытаться решить этот вопрос в максимально короткие сроки», - пообещал он.

Топилин подчеркнул, что вопросы о выплатах надо решать своевременно. При этом надо не забывать помогать и психологически бойцам СВО и членах их семей. Сейчас помощь можно получить в фонде «Защитники Отечества» и партии «Единая Россия».

«В такой ситуации никто не должен оставаться с проблемой один на один - каждый должен чувствовать наше внимание и заботу», - обратил внимание депутат.

Также среди вопросов приема парламентарий выделил особенности получения ежемесячной денежной выплаты, организацию питания в детском саду. Причем все вопросы и предложения граждане могут задать не только во время приема населения, но и в комментариях под постами в его соцсетях или написать на почту topilin.ma@mail.ru.