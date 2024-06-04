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Топилин позвонил в Минобороны после жалоб семьи военного из РТ о выплатах
Депутат Госдумы РФ Максим Топилин отреагировал на обращение семьи из Татарстана, чей родственник погиб при защите Родины в зоне СВО.
Как написал парламентарий в своем телеграм-канале, военнослужащий погиб почти год назад, однако его родные до сих пор не получили положенные выплаты. Узнав об этом, Топилин тут же позвонил в Минобороны РФ.
«Вопрос на контроле. Буду подключать все имеющиеся ресурсы и со всех сторон пытаться решить этот вопрос в максимально короткие сроки», - пообещал он.
Топилин подчеркнул, что вопросы о выплатах надо решать своевременно. При этом надо не забывать помогать и психологически бойцам СВО и членах их семей. Сейчас помощь можно получить в фонде «Защитники Отечества» и партии «Единая Россия».
«В такой ситуации никто не должен оставаться с проблемой один на один - каждый должен чувствовать наше внимание и заботу», - обратил внимание депутат.
Также среди вопросов приема парламентарий выделил особенности получения ежемесячной денежной выплаты, организацию питания в детском саду. Причем все вопросы и предложения граждане могут задать не только во время приема населения, но и в комментариях под постами в его соцсетях или написать на почту topilin.ma@mail.ru.
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