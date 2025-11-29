Топилин поздравил татарстанцев с Днем госфлага РТ

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике, депутат ГД от Татарстана Максим Топилин поздравил жителей республики с Днём государственного флага РТ.

«Татарстан играет важную роль в социально-экономическом развитии всей нашей страны. Благодаря трудолюбию и таланту жителей, регион добивается значительных успехов в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре», – подчеркнул Максим Топилин.

Парламентарий выразил уверенность, что «вместе мы сможем реализовать самые смелые планы и сделать республику еще более сильным и процветающим регионом России».

Депутат также пожелал татарстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.