news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 ноября 2025 08:10

Топилин поздравил татарстанцев с Днем госфлага РТ

Читайте нас в
Телеграм
Топилин поздравил татарстанцев с Днем госфлага РТ
Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике, депутат ГД от Татарстана Максим Топилин поздравил жителей республики с Днём государственного флага РТ.

«Татарстан играет важную роль в социально-экономическом развитии всей нашей страны. Благодаря трудолюбию и таланту жителей, регион добивается значительных успехов в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре», – подчеркнул Максим Топилин.

Парламентарий выразил уверенность, что «вместе мы сможем реализовать самые смелые планы и сделать республику еще более сильным и процветающим регионом России».

Депутат также пожелал татарстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.

#флаг Татарстана #Максим Топилин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025