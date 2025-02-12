Топилин: «Повышение производительности труда – ключевая задача для Правительства»

«Кардинальное» повышение производительности труда является одной из ключевых задач на сегодняшний день. Особенно важно это в условиях дефицита кадров и необходимости технологического обновления. Об этом на стратегической сессии под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина заявил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

«В каждой отрасли должен быть найден проект, обеспечивающий настоящий прорыв роста производительности труда», – отметил он.

Топилин также подчеркнул, что необходимо точно оценить, какое место в мире занимает Россия по производительности труда, «определить исходную точку, поставить конкретную цель и идти к ней».

«Проект должен быть доведен до каждого предприятия для понимания ради какой цели трудимся. Все отраслевые меры господдержки должны быть ориентированы на достижение роста производительности труда», – сказал Максим Топилин.

По мнению парламентария, необходимо проанализировать все госинформационные системы и определить, каким образом их развитие и использование будет нацелено на рост производительности труда. Также в этой сфере нужно реализовать цифровые решения, но при этом также разработать программу оптимизации использования людских ресурсов:

«Совершим рывок на 10 % – преодолеем сложившийся кадровый дефицит», – заключил председатель комитета ГД по экономической политике.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.