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Топилин посетил Свято-Успенский Зилантов женский монастырь в Казани
Депутат Госдумы Максим Топилин вместе с главой Кировского и Московского района Казани Владимиром Жаворонковым посетили Свято-Успенский Зилантов женский монастырь. Он был основан Иваном IV Грозным в год взятия столицы РТ для вечного поминовения павших воинов.
«Рядом с монастырем проседает склон: переговорю с коллегами в Минкульуры России - будем искать пути решения», - написал парламентарий в своем Телеграм-канале.
Также Топилин и Жаворонков посетили казанский парк Петрова – один из старейших скверов Казани, где неподалеку стоят исторические жилые дома начала XX века.
«Сейчас здания требуют ремонта, нужен комплексный подход», - отметил Топилин.
Помимо этого, с главой района парламентарий обсудил проблемы, на которые жалуются местные жители. Он напомнил, что данная территория Казани закреплена за ним как за депутатом.
фото: телеграм-канал Топилина
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