Топилин посетил Свято-Успенский Зилантов женский монастырь в Казани

Депутат Госдумы Максим Топилин вместе с главой Кировского и Московского района Казани Владимиром Жаворонковым посетили Свято-Успенский Зилантов женский монастырь. Он был основан Иваном IV Грозным в год взятия столицы РТ для вечного поминовения павших воинов.

«Рядом с монастырем проседает склон: переговорю с коллегами в Минкульуры России - будем искать пути решения», - написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

Также Топилин и Жаворонков посетили казанский парк Петрова – один из старейших скверов Казани, где неподалеку стоят исторические жилые дома начала XX века.

«Сейчас здания требуют ремонта, нужен комплексный подход», - отметил Топилин.

Помимо этого, с главой района парламентарий обсудил проблемы, на которые жалуются местные жители. Он напомнил, что данная территория Казани закреплена за ним как за депутатом.

фото: телеграм-канал Топилина