Топилин подготовит законопроект для быстрого внедрения новых разработок в экономику

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы Максим Топилин подготовит законопроект об экспериментальном режиме патентного и налогового законодательства в Татарстане. Об этом председатель Комитета Госдумы по экономической политике сообщил «Татар-информу» после послания Раиса РТ Рустама Минниханова парламенту.

«Учитывая, что 2024 год в республике объявлен Годом научно-технологического развития, мне пришла идея подготовить проект закона об экспериментальном режиме патентного и налогового законодательства в Татарстане для моментального внедрения новых разработок в экономику», – рассказал Топилин.

Он пояснил, что таким образом предполагается сократить путь «от идеи, первого продукта до массового производства». «Сколько копий сломано в связи с пробуксовкой внедрения многочисленных научных разработок в промышленное производство. Благодаря инициативе количество таких провалов можно было бы заметно уменьшить. Ведь это тормозит развитие и прорывы в нашей экономике», – подчеркнул депутат.

При этом, по его словам, для достижения технологического суверенитета за счет научно-технического прогресса важна активность всех сторон – бизнеса, вузов, Правительства.