Топилин передаст в Центробанк жалобы татарстанцев по поводу кредитных каникул

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин встретился с фермерами и главами агрофирм Тетюшского района, обсудив меры поддержки в непростых экономических условиях.

В числе прочего сельчане пожаловались, что банки увеличивают комиссию при обращении за новыми кредитами, если раньше предоставлялись кредитные каникулы. Также прозвучали опасения, что лиц, получивших кредитные каникулы, могут включить в перечень недобросовестных плательщиков.

Топилин пообещал детально изучить обращение и обсудить вопрос с представителями Центрального банка России. «Кредитные каникулы — это отсрочка платежа, которой вправе воспользоваться граждане нашей страны, представители малого и среднего бизнеса. Государство всегда поддерживает жителей, и подобные инициативы не должны остаться на бумаге, обязаны стать опорой и приносить пользу всем, кто в них нуждается», — сказал парламентарий.

Жители района также сообщили о комиссиях, которые взимаются при получении мер господдержки. Топилин отметил, что будет обращаться в профильные учреждения для прояснения данного вопроса.

Одним из актуальных оказался и вопрос о сельской ипотеке. Жители рассказали, что банки выдают финансирование на ипотеку только при участии подрядной организации. Для жителей данная система является дорогостоящей. Они отметили, что если бы деньги поступали напрямую физическому лицу, то самостоятельное строительство дома обошлось бы им дешевле, чем при участии посредников в лице подрядной организации.

Максим Топилин отметил, что данный вопрос задают ему уже во втором районе. Чуть ранее такое же обращение поступило к нему от жителей Дрожжановского района Татарстана. «Буду изучать вопрос, искать решения. Потому что, прежде всего важна именно доступность таких мер», — сказал депутат.