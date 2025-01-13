Топилин ознакомился с крупнейшими проектами «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), один из крупнейших российских производителей полиэтилена и единственный, выпускающий поликарбонаты. Гендиректор предприятия Айрат Сафин представил парламентарию первый в России проект полного технического перевооружения печей пиролиза на основе российских технологий.

Проект увеличил технологическую независимость «Казаньоргсинтеза», исключив риск внеплановых остановок, связанных с непоставкой зарубежного оборудования.

«Мы много говорим о технологическом суверенитете, приняли соответствующий закон. А здесь на предприятии убедились еще раз: что все возможно и реализуемо!» – заявил Топилин.

Также депутат ознакомился с ключевым инвестпроектом «Казаньоргсинтеза» – проектом по реконструкции линии полимеризации, который был завершен в конце 2024 года, а также с деятельностью Центральной заводской лаборатории.

«Помимо того, что предприятие является промышленным гигантом, в СИБУРе огромное внимание уделяется людям: это и безопасность, и медицинская помощь. Здесь и кабинет психологической разгрузки. Очень многое сделано в рамках производительности труда: и бережливое производство, и автоматизация. В общем, все, что помогает повышать эффективность, сохранять кадры и развивать их квалификацию», – добавил парламентарий.

«Казаньоргсинтез» производит более 170 наименований продукции, включая различные марки поликарбонатов, полиэтилен высокой и низкой плотности, этаноламины и другие продукты органического синтеза. Предприятие ежегодно выпускает более 1 млн тонн качественной химической продукции.