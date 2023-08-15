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Экономика 15 августа 2023 12:13

Топилин объяснил причину резкого поднятия ключевой ставки ЦБ

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Топилин объяснил причину резкого поднятия ключевой ставки ЦБ
Фото: Telegram-канал Максима Топилина

Повышение Банком России ключевой ставки направлено на решение сразу нескольких экономических задач. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

По словам парламентария, эта мера в первую очередь должна привести к тому, что люди станут снимать меньшее количество наличных денег в банках. Кроме того, снизится количество взятых кредитов, так как проценты по ним повысятся.

«Решение ЦБ, конечно, немного запоздало. Именно поэтому такое резкое увеличение», — пояснил политик в своем Telegram-канале.

Топилин также напомнил о тех задачах, которые Центробанку еще предстоит решить. В частности, речь идет о пополнении валютного рынка не только долларами, но и другими мировыми валютами, а также о сохранении важных проектов по импортозамещению.

Помимо этого, депутат напомнил о необходимости сохранить для предпринимателей, работающих в стратегически важных для России сферах, возможность брать кредиты на выгодных условиях.

#экономика России #центробанк #ключевая ставка центробанка
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