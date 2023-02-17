Топилин об экономике РТ: «Предстоит завоевывать новые рынки и расширять производство»

Татарстан закончил прошлый год с положительными экономическими показателями благодаря оперативной и слаженной работе республиканских министерств и ведомств, их взаимодействию с федеральными коллегами. В 2023 году татарстанским предприятиям нужно модифицировать свои подходы, чтобы эффективнее использовать широкий спектр мер федеральной и региональной поддержки.

Соответствующее мнение на итоговом заседании коллегии Министерства экономики Татарстана высказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Парламентарий подчеркнул, что прошлый год оказался неординарным для экономики страны — с таким санкционным давлением страна и республика еще не сталкивались.

«Только благодаря слаженной работе, такому четкому мониторингу и взаимодействию с органами местного самоуправления, с предприятиями и ведомствами, удалось оперативно реагировать на те вызовы, которые возникали каждый день. В результате мы имеем очень неплохие показатели в отраслях экономики республики, в налоговых поступлениях», — обратился к участникам заседания Топилин.

Он добавил, что положительные результаты по прошлому году не являются поводом расслабляться в 2023 году. Если в 2022-м речь шла о работе с вновь возникающими вызовами, то сейчас это планомерная работа с конкретными отраслями и вопросами.

«Мы начинаем постепенно с этим справляться. Важно сегодня еще глубже смотреть на те процессы, которые происходят на каждом предприятии, в каждой организации. Это нужно не для того, чтобы пытаться что-то импортозаместить, а для того, чтобы завоевывать новые рынки и расширять свое производство. Только с таким настроем мы сможем достигать еще больших результатов», — убежден Топилин.

По его словам, в текущем году открылись новые возможности для повышения эффективности, роста и наполняемости бюджета.

«Мы должны перестроить свое мышление и говорить о том, что эти возможности для наших предприятий — достаточно серьезные. Разработано огромное количество мер поддержки, нужно ими пользоваться», — резюмировал Максим Топилин.