Топилин о площадке Татарстана на ПМЭФ: Уверен, республика покажет свою мощь

Страны Запада планировали подорвать экономику РФ в срок от трех до шести месяцев, но очевидно, что этого не происходит. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Петербургском экономическом форуме. Мнением о том, за счет чего российская экономика преодолела попытку санкционной войны со стороны Запада, как Татарстан представлен на ПМЭФ-2024, и что может принести проходящий форум республике, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов напомнил, что ПМЭФ проходит уже в 27-й раз. «Он стал, пожалуй, главным экономическим событием этого года наряду с KazanForum», – сказал он.

По его мнению, главная тема ПМЭФ «Основа многополярности — формирование новых центров роста» – лучше всего отражает «те возможности, которые открываются перед нашей страной в условиях сложившейся геополитической реальности».

«Хочу отметить, что мы бы не выдержали столь долгое время беспрецедентно высокий уровень давления, если бы не взаимодействие бизнеса и органов государственной власти, основанное на понятной регуляторике в сфере контрольно-надзорной деятельности, выразившейся в снижении административной нагрузки контрольных органов на бизнес», – отметил Морозов.

По этой причине, по словам спикера, особое внимание на форуме текущего года отводится вопросам контрольно-надзорной деятельности и аудита как инструмента совершенствования государственного управления.

«В текущих условиях сохраняющихся геополитических проблем продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности не только не потеряло своей актуальности, но стало еще более необходимым инструментом в борьбе за эффективность нашей экономики», – резюмировал он.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов считает, что ПМЭФ наглядно продемонстрировал, что в настоящее время страны Запада теряют свои лидерские экономические позиции, в отличие от стран глобального Юга, которые показывают стабильный экономический рост.

«Россия, несмотря на многотысячные санкции, также демонстрирует экономический рост, заняв четвертое место по паритету покупательной способности среди экономик мира, – говорит он. – Мы всегда честны со своими партнерами и предлагаем справедливые принципы международного экономического сотрудничества. Это и привлекает всех международных участников к сотрудничеству с Россией».

Все гости форума готовы выступить в поддержку России и показать свою приверженность многополярности мира, продолжает Фазылов.

Он отметил, что Татарстан традиционно ежегодно участвует в форуме. В этом году стенд республики расположен на площади более 110 кв. м. На площадке форума в этом году представлены 15 крупных предприятий нашей республики. «Сотрудничество с Татарстаном является привлекательным для участников форума. Поэтому уже в первые дни работы форума Раисом республики Рустамом Миннихановым было проведено 15 встреч и подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах», – подчеркнул эксперт.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин напоминает, что в начале санкционного давления чуть ли не все международные эксперты предрекали крах российской экономике.

«Благодаря ряду факторов, в том числе хорошему фундаменту, который заложен был в предыдущие годы, оперативной реакции правительства, исполнительной и законодательной власти, открытому диалогу правительства и бизнеса, жителей, нам удалось не просто выстоять, а даже расти и развиваться», – говорит он.

Петербургский экономический форум традиционно привлекает внимание мирового сообщества, что прежде всего показывает интерес со стороны предпринимателей и государств к нашей стране, продолжил спикер.

Говоря о площадке Татарстана, Топилин сказал: «Уверен, республика покажет свою мощь и обретет новых перспективных партнеров».