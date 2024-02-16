Топилин о дефиците кадров: Трудовые законы менять страшно, но там много ресурсов

Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проблема дефицита кадров в последнее время становится одной из главных тем при обсуждении вопросов практически во всех сферах экономики. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин на итоговой коллегии Минэкономики РТ.

«Сегодня мы должны подумать, какие меры могут приниматься на рынке труда. Безусловно надо думать про производительность труда, рост производства, снижение издержек, но есть еще и трудовое законодательство, которые менять сложно и страшно. Но надо очень аккуратно к этому подходить, потому что там есть большие ресурсы», – заявил Топилин.

Помимо этого, в качестве задач на этот год он назвал корректировку закона о защите капиталовложений, изменения законодательство о концессиях, а также закон о лицензировании, чтобы бизнес мог работать, не сталкиваясь с барьерами.

«В прошлом году удалось реализовать те проекты и подготовить то законодательство, которое долго ждало своего времени. Неоднократно звучал закон о партнерских финансах – проект, который уже лет 15 обсуждался на различных площадках. И в прошлом году нам удалось этот законопроект довести до конечной точки и теперь два года нужно проводить эксперимент. Уже появляется много вопросов. И я надеюсь на помощь всех, кто связан с этой темой, мы всегда готовы выслушать и откорректировать законодательство», – отметил Топилин.

Он также напомнил, что в прошлом году серьезные изменения были внесены в закон об ОЭЗ, причем большинство предложений сформировались по итогам прошлого комитета, прошедшего в Татарстане на площадке ОЭЗ «Алабуга». «И почти все предложения, которые были связаны с упрощением процедур, легли в российское законодательство», – заключил Топилин.