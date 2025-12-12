Топилин: Конституция действует, если все сознают ответственность за ее соблюдение

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Депутат заметил, что Конституция – это фундамент, на котором строится сильное и справедливое государство. Это отражение воли российского народа, его стремлений к свободе, равенству и процветанию, убежден он.

«Основной закон гарантирует права и свободы граждан, но важно помнить: Конституция живет и действует только тогда, когда каждый из нас осознает свою ответственность за ее соблюдение и защиту», – подчеркнул Топилин.

«Проводя приемы граждан и встречаясь с инициативными жителями, я каждый раз убеждаюсь: именно в наших силах – участвовать в жизни страны и вносить свой вклад в ее развитие», – отметил он.

Максим Топилин выразил уверенность, что активная гражданская позиция – это мощный инструмент, способный менять жизнь к лучшему.

«Уже много раз на встречах с жителями озвучивались предложения, которые легли в основу законов и теперь реализуются по всей стране. По инициативе жителей также были отремонтированы дороги и обновлены социальные объекты: дома культуры, поликлиники, школы. Важно продолжать этот открытый и конструктивный диалог», – заключил депутат Госдумы от Татарстана.