Топилин: Если брать экономический блок, то мы преодолели первые сложности

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин после оглашения ежегодного послания Президента РТ Рустама Минниханова Госсовету республики отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа», что Татарстан успешно преодолел первые сложности с санкциями и началом мобилизации.

«Рустам Нургалиевич сказал, что республика прошла тот непростой период, когда были объявлены санкции и началась мобилизация. Еще год назад ни у кого и в мыслях не было, что мы столкнемся с такими сложностями. Но мы этот период прошли на очень неплохом уровне, наверное, потому, что включились в те процессы изменений, которые происходят», — сказал Топилин.

Он подчеркнул, что большой вклад внес созданный в марте оперативный штаб, который работал с предприятиями и муниципалитетами и помогал им в решении вопросов импортозамещения.

«Никто не мог понять, что происходит, что нужно импортозамещать и чего не хватает. Приходилось индивидуально прорабатывать с каждым производителем. И сегодня Президент РТ отметил вклад ряда предприятий в Татарстане, которые быстро начали подстраиваться под новые реалии, что позволило сохранить и объемы производства, и налоговую базу», — отметил Топилин.

Спикер добавил, что если брать экономический блок, то республика смогла преодолеть первые сложности, но экономика будет перестраиваться, причем очень серьезно.

«Отмечу, что, несмотря на будущие трудности, это новые возможности. Появляются новые ниши, например, для нефтепереработки — раньше мы просто добывали нефть и куда-то ее гнали, а теперь мы можем и должны разрабатывать новые технологии для переработки», — резюмировал Топилин.